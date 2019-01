En un diálogo extenso con Radio Con Vos, el especialista relató los sucesos ocurridos en el Hospital San Martín, en donde, de acuerdo al fallo judicial, a la paciente de 36 años se le negó la interrupción a pesar de sufrir una patología cardíaca congénita denominada Tetralogía de Fallot, la cual le provocaba un riesgo de vida en caso de dar a luz.

"Las cosas no fueron para nada así. Un día llego y me dicen que hay una señora a la que le van a realizar un aborto y no había un cardiólogo que la monitorizara", expresó Pazo, a lo que agregó: "Cuando voy llegando escucho a la mujer que decía 'pobrecito mi bebé'. Una mujer que está por realizar un aborto no suele decir eso, que yo sepa, ¿no?".

Allí, en el tercer piso del nosocomio, el médico accedió al historial clínico y notó que "el bebé estaba sano", aunque ella "había firmado" la interrupción del embarazo tras los detalles que le comunicó la junta médica del Hospital San Roque, donde se había atendido en un principio.

"Empiezo a ver los antecedentes y en una junta médica del Hospital San Roque, donde no había ningún cardiólogo, habían dispuesto que la paciente tenía una cardiopatía severa y que estaba en una insuficuencia cardíaca", resaltó.

Luego, profundizó a modo de reclamo: "Cuando ingresó al San Martín la vio una cardióloga, que era conocida de un cardiólogo infantil del Hospital San Roque. Dentro de ese comité de expertos, había un cardiocirujano, un cardiólgo infantil y ginecólogos y otros que habían firmado en base la explicación que hacían".

Ante ese panorama, determinó interrogar a la mujer: "Le dije la verdad: que su bebé estaba bien, que su embarazo estaba bastante avanzado, que si lo sacaban ahora el bebé no tenía chances. No le dije que le habían indicado un aborto en sí".

LAS FRASES DESTACADAS DEL MÉDICO:

"Cuando la interrogo descubro que ella tiene una cardiología congénita".

"Eran patologías que n habían sido corregidas, por lo que su sobrevida era hasta los 46 años. Ella tenía 36".

"Se me cruzaron miles de cosas en ese momento y tenía experiencia en casos similares que había visto en Córdoba. Le dije la verdad: que su bebé estaba bien, que su embarazo estaba bastante avanzado, que si lo sacaban ahora el bebé no tenía chances. No le dije que le habían indicado un aborto en sí".

"Le expliqué que no yo no podía hacer nada, pero la única que puede hacer algo es usted. Lo único que puede hacer es pedir una junta médica para mañana".

Sobre los problemas que podría generarle el embarazo: "Es todo mentira. Es todo dicho por periodistas".

"Este juez no lo ha visto, sólo siguió a la prensa, a una telaraña de prensa".

"La mujer no me denuncia a mí. La buscan para que me denuncie e insisten, insisten. Acá hay una falta de idoneidad de un juez y se guían exclusviamente por cuestiones de la prensa".

"Yo soy médico cardiólogo y tengo un juramento hipocrático".

"El juez ni siquiera busca los antecedentes. Hoy en día tenemos cantidad de jueces que tienen este problema, que se guían por la prensa".

"Yo soy médico y he actuado en política".

"Es un mote que te pone la prensa. En este caso estaba como cardiólogo".

"Me fui y de ahí en adelante todas las cosas que pasaron".