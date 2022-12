Yrimia, mediante sus representantes legales, había solicitado a la jueza de Control María Soledad Dottori, de Villa María, que le restituya los US$ 600.000 que le habían secuestrado en distintos allanamientos realizados en sus domicilios de Buenos Aires, al sostener que el dinero es de su padre.

Los allanamientos y secuestros de bienes había sido ordenados por la fiscal Companys, quien lleva la ‘causa madre’ de las estafas, al entender que se trataba de “dinero proveniente de los inversores estafados” que no se pudo llevar Yrimia cuando se “fugó al exterior”, una vez enterado de la investigación judicial.

“Vamos a apelar esa decisión”, adelantó a Télam la fiscal Companys, y reafirmó que el exmagistrado está imputado por el delito de “asociación ilícita y estafas reiteradas”, como miembro de Generación Zoe, y que está en Dubai “prófugo, con pedido de captura internacional y extradición”.

En recientes declaraciones, la fiscal había manifestado que "es imposible dimensionar el volumen de dinero" que movía la organización Generación Zoe, debido a la "multiplicidad de negocios en la Argentina y en el exterior" mediante las estafas que realizaba con el esquema piramidal.

Hasta el momento, son 176 los ahorristas damnificados, aunque la fiscal estima que son más de 1.050, al sostener que más de 880 no denunciaron las estafas. En la instrucción de la causa, que todavía está en proceso, se contabilizaron estafas por US$ 2 millones y $ 15 millones, aunque estimó que la cifra podría superar los US$ 120 millones.

Antes de Generación Zoe, Yrimia fue durante un breve tiempo fiscal de la causa AMIA. También fue fiscal federal y luego juez de instrucción porteño.