En Twitter, por ejemplo, usuarios lanzaron una campaña donde suben videos en los que tiran o destruyen los productos para repudiar la iniciativa.

El spot, que fue lanzado en el canal de Youtube, hace referencia a los escándalos de acoso en Hollywood y al movimiento #MeToo, denuncia la masculinidad tóxica y comportamientos como el acoso sexual y el bullyingy se centra en la forma en que las conductas sexistas y violentas se pasan de generación en generación.

Según la marca, el nuevo hombre Gillette no deja que los chicos se peleen ni practiquen bullying para “fortalecer el carácter”, como se hacía antes, sino que se los separa y se les explica que los golpes no son la solución. Tampoco deja que sus amigos acosen a mujeres en la calle.

Publicidad Gillette The Best Men Can Be