El futbolista llegó a préstamo desde Argentinos Juniors para esta temporada y perdió la visión en un ojo y tiene comprometido el otro al recibir un disparo de un arma similar a escopeta en un hecho que la policía investiga.

Embed Alexis Salinas, futbolista de nuestra institución, sufrió la pérdida de la visión en uno de sus ojos debido a los perdigones impactados en su rostro en un hecho de inseguridad #ArsenalFútbolClub se encuentra en contacto permanente con Alexis y envía fuerzas a su familia. pic.twitter.com/xIOVFYoQyD — Arsenal Fútbol Club (@ArsenalOficial) November 5, 2019

"Estaba con unos amigos, me senté un minuto ahí y recibí el impacto", comentó el profesional sobre el momento en que escuchó los disparos, a lo que añadió: "Recibí el impacto y ya no vi más nada".

"Sentí la explosión en frente de mi casa y me tiró hacia atrás. Sentí otro disparo y me empecé a arrastrar. Ya no veía más nada. Pensé que me habían matado", detalló.

LAS FRASES DEL FUTBOLISTA DE ARSENAL

"Pienso en tener fuerzas, de poder salir de esto, de poder recuperar aunque sea un ojo y ver algo. Me siento muy triste".

"Los médicos me dijeron que había esperanza".

"La cabeza la tengo bastante marcada".

"Ellos -por los amigos que estaba con él en ese momento- están bien, mejor. Ellos recibieron en parte del cuerpo, de la cara, pero no les afectó nada".

"Recuerdo que me senté, estuve menos de un minuto ahí sentado. No presté atención a ningún auto, nada. Sentí el impacto en mi rostro. Sentí la luz".

"Me preocupa mi futuro. Me da mucho miedo. Me siento fuerte para salir adelante. Tengo una familia enorme, amigos, gente conocida que me da mucha fuerzas para salir adelante. Mi familia es lo más grande que tengo".

"El martes que viene es mi fecha de operación".

"Tengo un hijo de cuatro años".

"Un amigo me salvó la vida".

"Tengo miedo de no poder ver más a mi hijo".

"Me da vuergüenza que la Policía diga que fue un ajuste de cuentas. Ni siquiera investigaron para andar diciendo que fue un ajuste de cuentas".