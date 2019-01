Hace 5 años un rayo teñía de tragedia a Villa Gesell

Para entonces las nubes grises, llegando desde el oeste, empezaron a cubrir el cielo amenazando con algún chaparrón de verano. Para las cuatro de la tarde, en las playas estaban los que se habían quedado del primer turno y los que, pese a la ausencia del sol, decidieron regresar para ‘aprovechar el día mientras dure’.

Unos minutos más tarde, cuando empezaron a caer unas gotas, los empelados de los balnearios iniciaron la rutina de ‘armar las carpas’, como llaman a la actividad de volver a ordenar las ubicaciones que van quedando desocupadas. Algunos turistas seguían en el mar, otros empezaron a levantar campamento, mientras que varios eligieron guarecerse de la lluvia bajo el techo del alguna carpa ‘a esperar que pasara’. El cielo se oscureció. A lo lejos se veían algunos relámpagos pero ninguno de ellos era acompañado por truenos, lo que sugiere que la tormenta eléctrica está muy lejos de la zona.

Unos minutos antes de las 17, en el Balneario Afrika ubicado a la altura del Paseo 124, el cielo se iluminó con un color blanco brillante y un estruendo impresionante sacudió la playa. Ismael Beckford, por entonces encargado de la asistencia de carpas del Balneario Dalí, lindero a la izquierda de Afrika, fue testigo presencial de la tragedia que marcó un antes y un después en la historia de los veranos argentinos. ‘Estaba acomodando algunas carpas -le contó Ismael a Diario Popular- cuando de repente las nubes negras se pusieron blancas y se sintió una explosión terribles. El suelo se sacudió. Yo me tiré al suelo o me caí, no lo recuerdo bien. No entendía nada. Tardé varios segundos en darme cuenta qué era lo que había pasado’.

Un rayo había tocado la arena del Balneario Afrika a la altura de la carpa 5, una de las que mira al mar, sobre el sector izquierdo del complejo. Al rededor de esa zona había quedado un tendal de personas desparramadas por el suelo; la mayoría aturdidas pero un grupo de jóvenes, seriamente heridos.

Ismael, junto con Pedro (carpero de Afrika) y el guardavidas de Dalí Agustín, fueron algunos de los que participaron de la desesperada asistencia de las víctimas. ‘El panorama era aterrador -relata Ismael- un montón de chicos llorando pidiendo por sus padres, gente desvanecida y el temor, bajo la lluvia, de que pudiera volver a caer otro rayo’.

Agustín, a la par de otros guardavidas, le practicó a los más graves los primeros auxilios con las tradicionales maniobras manuales de resucitación, mientras empezaban a llegar las primeras ambulancias.

Gabriel Rodríguez, de 20 años, de Henderson; Nicolás Ellena (19) de 9 de julio y Agustín Irustia (17), de San Luis, fallecieron en el acto. Priscila Ochoa (16) y su hermana Salma (10), amigas de Irustia y también residentes en San Luis, fueron asistidas en un primer momento por sus padres; la mamá logró hacer reaccionar a Salma, pero el padre no pudo hacer lo mismo con Priscila quien fue trasladada de urgencia al hospital donde falleció al día siguiente.

Salma, derivada más tarde a Mar del Plata, salvó su vida. Los mismo pasó con el resto de los 20 heridos que fueron atendidos en la guardia del hospital de Villa Gesell, en una jornada signada por la incertidumbre y el ulular incesante de las sirenas de las ambulancias.

‘No había tormenta eléctrica -recuerda Ismael- el cielo se había puesto bastante gris y había empezado a llover, pero el panorama no era el de otras tormentas en las que se les recomienda a la gente salir del mar’.