"Hermana, soltá la panza": una campaña para mostrar cuerpos "al natural"

La agrupación "Mujeres que no fueron tapa", que promueve a la reflexión de diferentes problemáticas feministas, planteó la "liberación" de las panzas, queriendo "hackear" el "operativo bikini" y sacar el peso que ponen las redes sociales a las mujeres de verse siempre perfectas, con una panza plana y sin imperfecciones.

La campaña "Hermana, soltá la panza" recibió fotos y videos de miles mujeres de todas las edades junto con los relatos de experiencias personales que dan cuenta de lo opresivo que se torna por momentos la exigencia de "meter la panza" que vienen escuchando desde la infancia.

08-11-2021_la_iniciativa_mujeres_que_no (1).jpg La campaña "hermana, soltá la panza" propone llenar las redes sociales de panzas de mujeres reales este verano

"Es la primera vez que me doy cuenta, a mis 38 años, que mi panza es normal, que es parecida a la mayoría de las panzas. Increíble cómo nos venden imágenes de cuerpo super minoritarios como si eso fuese lo normal o lo más común. ¡Qué loco hacer ese click y qué necesarios estos espacios para hacerlo!", dice uno de las tantas respuestas que disparó esta campaña y que pueden leerse en la cuenta de Instagram de Mujeres que no fueron tapa.

"A mí me lo dijo la pediatra a los 4 años, que para que no se me fuera a marcar la panza era algo que tenía que acostumbrarme de chica", aportó otra de las seguidoras de la cuenta.

08-11-2021_la_iniciativa_mujeres_que_no.jpg Miles de mujeres compartieron fotos y videos en las redes sociales

La iniciativa tiene como objetivo también buscar la reflexión de niñas que están en etapa de crecimiento y adolescentes que comienzan a desarrollar su autoestima. Muchas compartieron sus fotos junto a sus mamás o tías.

Además de querer mostrar panzas naturales y no en pose para lucir lo más delgada posible, muchas de las fotos compartidas muestran cicatrices, estrías, tatuajes, manchas, y otras características propias de la piel, que muchas veces se tratan de anular por verse "poco estéticas".