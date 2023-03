Huevos de Pascua con aumentos de hasta 190%

Hoy un huevo de 20 gramos no se consigue por menos de $300, uno de 90 gramos llega a los $1.150, los de 130 gramos saltan hasta $1.650 y los más grandes (150 gramos) pueden costar más de $2.500.

El año pasado la oferta de huevos de chocolate iba de 20 grs hasta los de 110 grs., con un rango de precios que va de $180 a $1160. En este rubro, el huevo de 110 grs y el conejo de Pascua fueron los que exhibieron las subas más considerables.

El favorito de los chicos, el que viene con un juguete en su interior, en 2022 en su tamaño de 150 gramos costaba $1.620, doce meses más tarde su precio aumentó un 190% por lo que actualmente se ubica a $3.100.

En este rubro el mercado puede sorprender al más prevenido y no es raro encontrar huevos de Pascua cuyo valor puede alcanzar la escandalosa cifra de $25.000.

Estos precios hacen que las familias encaren la tradicional festividad bajando drásticamente sus consumos y si antes se compraba un huevo de chocolate para cada chico ahora se compra mitad y se comparte.

Una opción es el conejo de chocolate que se puede encontrar desde los $500 hasta los $1.500. Hay opciones más económicas y varias varias empresas venden paquetes de 20 "huevitos", que se pueden encontrar desde los $1300 pesos en adelante.

Si una familia tipo (cuatro personas) desea comprar dos huevos de los que vienen con regalo y 4 huevitos pequeños, para cada uno, van a necesitar $7.400.

¿Qué ocurrió para que el precio de estos productos haya subido tanto? Diversos actores del sector señalan que la falta de dólares dificulta la importación de la materia prima necesaria para la fabricación de los huevos de chocolate: granos de cacao, pasta de cacao y manteca de cacao que se importan mayormente de Brasil, Ecuador, Venezuela y Perú, entre otros países.

Además, hay problemas para traer la cartulina que se usa para el packaging y hay faltante de algunos repuestos de hornos, por ejemplo, que son importados, señalan desde el sector.

Desde el sector almacenero calificaron la suba de los precios de los huevos de chocolate y de la canasta de pascua como "tremenda". El presidente de la Federación de Almaceneros bonaerense, Fernando Savore, señaló que los mayoristas bajan listas con subas que hacen dudar a los comerciantes si concretar la compra.

Savore puso el ejemplo del huevo de pascua Georgalos con bombones de 145 gs a $850 la unidad precio mayorista. "Esto es costo para el comercio. No creo que muchos, nos atrevamos a traer", dijo el dirigente en diálogo con este diario.

"Además hay que sumarle el calor, que no sabemos cuando termina. El huevo es chocolate cobertura. Si lo ponemos en la heladera, el chocolate se pone blanco. A esos le sumamos que lo que no se vende, se pierde. Sabemos que el día después de Pascua, nadie los compra. No tiene devolución", señaló.

Savore indicó que en promedio la canasta de pascua ha subido más del 100% con respecto al año pasado. "Con ver lo que cuesta el atún Lomo lata ($600) en adelante, el desmenuzado ($299) y el de primera marca Campagnola ($899), nos damos cuenta de salto de precios", consideró.