Increparon a dos veteranos de Malvinas en el Colegio Nacional Buenos Aires

En un comunicado emitido por las redes sociales, los ex combatientes expresaron que "Nuestra esperanzada charla comenzó sin inconvenientes hasta que terminamos con la proyección del video introductorio previo. Al comenzar con las preguntas del auditorio y sin que fuera asombro para nosotros, la inició un alumno sin dejar de 'enrostrar los treinta mil desaparecidos de la dictadura'. Como ya estamos acostumbrados a jóvenes que nacieron después del año 2000 y que en su cerebro solo tienen lo que con adoctrinamiento ideológico intencionado le meten a propósito, tratamos de contestar y enfocarnos exclusivamente en la gesta de Malvinas".

"Un adulto de unos 40 y pico de años que decía haber sido soldado pero no veterano de guerra de Malvinas interrumpió faltando a la consideración a los expositores y las autoridades del Colegio. Esta persona, que de ninguna manera puedo llamar señor, criticó el evento que se estaba llevando a cabo y ante su alocución despectiva hacia las FFAA de la Nación, el alumnado presente aplaudió efusivamente", agregaron.

Ante este panorama, las autoridades del colegio decidieron suspender el evento.

"Nos fuimos nuevamente con otra ofensa recibida en un ámbito académico donde no se respeta el pensamiento del otro. No fuimos defendidos por las autoridades de la Institución ni se aclaró la trágica situación vivida, sin poder responder el atrevimiento del osado que se escuda en el anonimato y ofende sin sentido, donde volvemos a ver que no importa el prestigio ni la historia de una entidad educativa pública nacional para escuchar todas las voces, donde los alumnos no hablan de historia sino de ideología", expresaron.

Por su parte, un grupo de padres de estudiantes del Nacional Buenos Aires enviaron una carta a las autoridades de la institución en donde expresaron su rechazo y repudio al contenido del acto, en el que afirmaban que los dos veteranos de la guerra de Malvinas desconocieron el rol de la dictadura.

"Nos parece una falta de respeto a la memoria de los caídos en la Guerra de Malvinas, y las familias todas de este establecimiento escolar, que durante el acto hubiera dos oficiales retirados de la Fuerza Aérea ensalzando el rol de las Fuerzas Armadas durante la guerra, a través de un video o presentación, que además tenía elementos religiosos no admitidos en un colegio público y laico. Todo esto cuando sabemos que el enfrentamiento bélico significó la muerte de jóvenes de 18 años que fueron enviados a luchar sin equipamiento, sin preparación, a enfrentar a un enemigo profesionalizado", sentenciaron.