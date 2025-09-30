Internaron a Estela de Carlotto por una intoxicación leve

Fuentes de la institución precisaron que su estado de salud "no es nada grave" y que el ingreso al centro de salud buscó un seguimiento más cercano de su condición. Por el momento, la expectativa es que reciba el alta médica en el transcurso del día para continuar su recuperación en su domicilio.

Cuadro clínico

La descompensación se habría producido por una intoxicación alimentaria, aunque no se detallaron los alimentos involucrados. A pesar de la preocupación inicial, desde su círculo cercano enfatizaron que la medida fue preventiva y que Carlotto mantiene un buen ánimo.

La dirigente es una figura clave en la memoria histórica y los derechos humanos en Argentina, reconocida por su lucha para recuperar a los nietos apropiados durante la última dictadura. Próximamente cumplirá 95 años, el 22 de octubre, y sus allegados esperan que pueda celebrar la fecha en casa, rodeada de familiares y amigos.

La internación de Carlotto generó atención mediática inmediata, pero especialistas destacan que los adultos mayores son más susceptibles a cuadros de deshidratación e intoxicaciones leves, por lo que la hospitalización preventiva es habitual. Su evolución continuará siendo monitoreada, aunque por ahora no hay indicios de complicaciones mayores.