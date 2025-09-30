Entre la autora de Harry Potter y una actriz de la película se acabó la magia

Pero el lunes, la escritora respondió públicamente en X, señalando que sus sentimientos hacia su “antigua amiga” habían cambiado. Según Rowling, Watson había “echado leña al fuego” durante un momento crítico de amenazas en su contra, lo que derivó en su dura frase: "Ignora lo ignorante que es".

I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025

Diferencias ideológicas profundas

Rowling recordó que la relación se tensó en 2022, cuando Watson hizo un comentario sobre su postura en materia de identidad de género durante los Premios de Cine de la Academia Británica (BAFTA) que la escritora interpretó como una indirecta.

La escritora añadió que nunca esperó agradecimiento eterno de los actores que interpretaron sus personajes y que su molestia también surge de la diferencia de privilegios: mientras ella vivió en pobreza escribiendo los libros, Watson nunca enfrentó ese contexto.

Posturas irreconciliables

Watson, de 35 años, mantiene su posición de respeto y cariño hacia Rowling, pero defendiendo los derechos de las personas trans. Por su parte, Rowling reafirma su derecho a discrepar y expresar su molestia públicamente, responsabilizando a la actriz por comentarios que, según ella, agravaron un debate sensible.

Aunque ambas comparten recuerdos y cariño, el choque de opiniones sobre identidad de género deja en evidencia un conflicto público que parece difícil de reconciliar