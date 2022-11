Jorge Fascetto y el reconocimiento de sus colegas

Robert Cox

Buenos Aires Herald (Argentina), editor en jefe 1968-1980. The Post and Courier (Charleston South Caroline), editor asistente desde 1981 hasta la actualidad. Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (IAPA), 2001-2002. Premio Maria Moors Cabot (1978)

“La restitución de su diario (El Día) a la familia Stunz, recuperó la voz editorial que defendió la democracia durante los años difíciles posteriores al derrocamiento del presidente Arturo Frondizi, oportunidad en la que los militares estaban efectivamente en el poder la mayor parte del tiempo y que condujo a la dictadura militar más despiadada entre los años 1976 y 1983.

Puedo poner las manos en el fuego por el diario El Día de aquellos tiempos que fue uno de los pocos diarios que defendió los derechos humanos durante ese momento terrible.

Habiendo conocido a Stunz y la historia del diario, no me sorprendió ver a su hija Isabel, quien está casada con Jorge, tener un rol fundamental en la defensa de la libertad de prensa. Jorge e Isabel forman un equipo formidable.

Jorge continuó repitiendo su éxito al timón de la SIP al aceptar la presidencia del Instituto Internacional de Prensa, desde 2002 hasta 2004. Jorge, miembro del IPI durante mucho tiempo, se convirtió en el segundo periodista de Latinoamérica en ser designado presidente de esta organización mundial.

Puede parecer extraño que un ingeniero logre convertirse en periodista de envergadura, aunque la historia de los primeros años de vida de Jorge y su ingreso en el negocio de los periódicos, solamente como administrador en un principio, ha hecho que me pregunte si su entrenamiento como ingeniero en realidad no lo ayudó a desarrollarse como periodista. Los ingenieros deben garantizar que sus estructuras no se derrumben. Los periodistas deben suministrar información que asegure que las sociedades no se derrumbarán

Jack Fuller

Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, 2003-2004.

“La narración de Fascetto abarca relatos de sus interacciones violentas con el dictador Hugo César Chávez hasta hechos relacionados con su participación en las misiones de la IAPA, en las investigaciones del brutal asesinato de periodistas en México. Cuenta historias de hombres y mujeres destacados, como el propio Fascetto, quienes se han arriesgado con el propósito de contar la verdad sobre gobiernos que harían cualquier cosa para evitar que la misma se diera a conocer.

Robert Rivard

Editor y presidente senior de San Antonio Express News. Presidente de la Comisión Libertad de Prensa de la SIP.

Le estoy especialmente agradecido a Fascetto por su reclamo de justicia en el caso Philip True, corresponsal de mi diario en México, a quien los indios huicholes asesinaron brutalmente en la Sierra Madre, así también por su insistencia en tener una reunión cara a cara con el presidente Ernesto Zedillo, hecho que contribuyó a llevar a los asesinos ante la Justici