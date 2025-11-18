Jorge Macri participó de la Devconnect, un festival tecnológico de primer nivel

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, compartió el encuentro con el programador informático ruso-canadiense, Vitálik Buterin, co-fundador de Ethereum, y ratificó la decisión de continuar apoyando el desarrollo sostenido del ecosistema cripto “con un marco legal moderno y simple, que asegure libertad, seguridad y previsibilidad”.

La feria está dividida en ocho "distritos" temáticos, donde se concentran proyectos, iniciativas y soluciones enfocadas en inteligencia artificial, gaming, tokenización, regulación, fintech y DeFi (contratos inteligentes sin intermediarios), entre otros aspectos. El epicentro de Devconnect que organiza la Fundación Ethereum y que por primera vez se hace en la Argentina es La Rural, aunque también se desarrollarán otros 300 eventos satélites en la Ciudad, en universidades, centros culturales y auditorios públicos y privados.

“Ya somos la ciudad más deseable, votada a nivel mundial, pero también somos una de las más seguras de la región y la más elegida por los nómades digitales y estudiantes. Y ahora vamos hacia una Ciudad on-chain, donde la tecnología esté al servicio de la transparencia y del crecimiento”, afirmó Jorge Macri en La Rural.

Recordó que en el país hay más de 10 millones de usuarios de criptoactivos: casi una cuarta parte de todo el volumen de América Latina. “Muchísimos de ellos ya operan en cripto en la Ciudad y hasta pagan sus impuestos o un café con criptomonedas”, sostuvo Jorge Macri, quien estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.

Las múltiples actividades que dan forma al programa permitirán conocer en detalle cómo funciona la tecnología blockchain que está revolucionando el mundo de las finanzas, proporcionando un ecosistema digital seguro, descentralizado, inmutable y transparente de transacciones. Esto incluye demostraciones prácticas de aplicaciones en vivo, espacios de coworking y todo lo relacionado con el desarrollo de blockchain, proyectos cripto y activos digitales.

La llegada de Devconnect a Buenos Aires está en línea con la visión estratégica que impulsa Jorge Macri en el marco del programa "BA Cripto", que apunta a transformar a la Ciudad en un gran hub de innovación financiera y tecnológica a nivel regional.

“Desde el Gobierno entendimos que no podíamos mirar ese proceso desde afuera. Así fue como abrimos una mesa de trabajo con los principales protagonistas: la Fundación Ethereum, la ONG Bitcoin, las principales billeteras y exchanges locales, y jugadores globales como Binance y Bitso. Y gracias a ese aprendizaje conjunto fue que lanzamos BA Cripto para que la Ciudad esté en sintonía con las oportunidades que el futuro nos pone por delante”, subrayó el Jefe de Gobierno.

En función de ese objetivo el Gobierno porteño implementó una serie de acciones destinadas a promover y estimular el desarrollo de esta industria. También se habilitó a vecinos y empresas para que puedan abonar con criptomonedas tributos como el ABL y patentes y trámites no tributarios (licencias de conducir, multas) mediante códigos QR desde cualquier billetera digital.

En cada uno de estos espacios se desarrollan hackathons (eventos colaborativos donde se crean soluciones innovadoras frente a un desafío específico), charlas técnicas, networking, talleres para principiantes y exhibiciones de proyectos. La participación está abierta no solo a los expertos del sector, sino también a quienes estén interesados en conocer y aprender más sobre esta tecnología.