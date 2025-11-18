Caso Diego Maradona: la jueza Julieta Makintach fue destituida por unanimidad

En una audiencia iniciada a las 10 en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, ubicada en 7 y 49 en la ciudad de La Plata, se determinó la destitución de la jueza que, según la fiscalía y el Colegio de Abogados de San Isidro, “utilizó recursos del Estado” para impulsar “un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia”.

La magistrada, además, fue inhabilitada para ejercer cargos en el Poder Judicial.

Los 11 integrantes del jurado de Enjuiciamiento, encabezado por la presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Hogan, definieron el veredicto por mayoría durante el fin de semana, en una sentencia de 115 páginas. El jueves había sido la última audiencia del jury, que terminó con los alegatos de las partes.

Verónica Ojeda, su hijo Dieguito Fernando y su pareja Mario Baudry -también abogado del caso Maradona- vinieron por primera vez al jury este martes y escucharon la resolución en primera fila.

En los próximos días, la resolución sobre la destitución será remitida a la Suprema Corte.

Suspendida y a la espera del jury. Makintach quiso contragolpear, pero sufrió otro revés. La jueza Makintach se encuentra suspendida de su cargo y fue suspendida de la cátedra que brindaba en una universidad privada.

Las imágenes y el tráiler del documental se conocieron a fines de mayo pasado: la jueza conduce su vehículo hasta los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, ofrece una entrevista en su despacho y es filmada en el interior de la sala donde se realizaban las audiencias.

Julio Rivas, uno de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque; el titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 del Departamento Judicial de San Isidro, Maximiliano Savarino (fue denunciado por presunto falso testimonio agravado); la amiga íntima de la sindicada María Vidal Alemán; el letrado Fernando Burlando; el fiscal Patricio Ferrari; Gianinna Maradona y Jorge Barrera (exalumno de la jueza) fueron algunos de los testigos que comparecieron en la capital bonaerense.

La hermana de Dalma e hija de Claudia Villafañe reveló que conversó con Makintach: “Me juró por sus hijos que no existía el documental”. “Cuando vi las imágenes no paré de llorar”, confesó la joven, al recordar los videos del proyecto audiovisual que se conocieron a fines de mayo en una de las audiencias del debate.