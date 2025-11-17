Fernando Báez Sosa: la frase de la hermana de dos rugbiers que generó polémica

Emilia Pertossi, la hermana de Ciro y Luciano Pertossi y prima de Lucas Pertossi y Blas Cinalli, provocó repudio en las redes por sus expresiones en la serie de Netfllix. La respuesta de los padres del joven asesinado en Villa Gesell.
Emilia Pertossi, la hermana de Ciro y Luciano Pertossi y prima de Lucas Pertossi y Blas Cinalli, cuatro de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, generó polémica en las redes sociales después de ser parte en la serie documental sobre el asesinato ocurrido en Villa Gesell. La joven, que aparece en la producción de Netflix, "50 segundos", es abogada y participó de la defensa de sus hermanos y primos y de los demás compañeros durante el juicio que se llevó junto con el letrado Hugo Tomei.
“No me quiero imaginar lo que es perder a un hijo, pero no es una competencia de qué dolor es más grande. Son distintos, muy distintos, pero es dolor”, sostuvo la mujer.
En las redes sociales, la acusaron de “nivelar para abajo” y minimizar el dolor que sufren los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, al no mostrar suficiente empatía hacia ellos. La letrada también habló en el documental sobre cómo se acostumbró a las visitas a la cárcel donde cumplen su condena y afirmó, entre lágrimas, que “el dolor siempre está”.
Las críticas alcanzaron también a los creadores de la serie sobre el trágico final de Fernando a la salida del boliche Le Brique, donde fue golpeado por los rugbiers hasta matarlo, porque no aparece el testimonio de Virginia Antonelli, la joven que intentó salvarlo haciéndole maniobras de RCP.
Graciela Sosa, la mamá de Fernando Báez Sosa, publicó un fuerte mensaje en las redes para contestar a los familiares de los rugbiers que participaron del documental sobre el crimen del joven.
En este contexto, la mujer fue concreta para dejar bien en claro su punto de vista sobre lo sucedido con su hijo.
“Lo golpearon dentro del boliche, esperaron a que se vaya la Policía, lo emboscaron por tres ángulos, no dejaron que los amigos lo defiendan. Lo golpearon peor”, empezó recordando la mamá de Fernando en su cuenta de Facebook.
Y siguió: “No le dieron la oportunidad de defenderse. Lo discriminaron por su color de piel y por no levantarse. Lo escupieron en la cara. Se fueron caminando”.
“Mandaron mensajes donde ratifican que sabían que había muerto. Comieron hamburguesas. Planeaban las juntadas del día siguiente. Querían drogas y alcohol. Querían seguir sus vidas como si nada hubiese pasado. Acusaron a un inocente para desviar la investigación”, agregó.
“Nunca pidieron perdón. Se hacen las víctimas. Inventan hechos que nunca ocurrieron. NI OLVIDO NI PERDÓN. PERPETUA PARA TODOS. JUSTICIA POR FERNANDO”, cerró.
