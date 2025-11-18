Procesan a Alberto Fernández: qué significa y qué puede pasar con la causa seguros

El tribunal, con las firmas de Martín Irurzun y Roberto Boico, consideró que hubo participación desde la Presidencia a través de la Secretaría Privada. Según el análisis, esa intervención habría influido en el mecanismo por el que distintos organismos públicos contrataban pólizas mediante intermediarios privados.

Qué implica la confirmación

La Cámara no añadió pruebas nuevas, sino que revisó el fallo de primera instancia y lo dejó tal como estaba. Esto significa que Fernández queda en una situación procesal que lo habilita a afrontar un juicio oral si el fiscal así lo solicita y el juez lo acepta. La etapa de instrucción continúa abierta y resta definir si el expediente ya está completo o si requiere más medidas.

Para el público general, el punto central es que un procesamiento firme no equivale a condena. Es una instancia previa que señala que, para la Justicia, hay elementos suficientes para continuar la investigación con miras a un juicio.

La defensa y los próximos pasos

En el entorno del expresidente anticiparon que dará a conocer un comunicado. Su defensa insiste en que las pólizas se eligieron según los procedimientos vigentes y que no existió direccionamiento

El fiscal deberá evaluar el expediente y resolver si pide la elevación a juicio. Hasta entonces, pueden presentarse nuevos planteos y pedidos de las defensas, lo que podría extender los tiempos antes de una definición final