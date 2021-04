Asesoró al partido demócrata y trabajó en la Casa Blanca, en la administración de Barack Obama, y fue uno de los pocos invitados que estuvo presente en la ceremonia de asunción de Joe Biden, en Estados Unidos.

En el Día de la Tierra, que busca concientizar sobre la superpoblación, contaminación, conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales, se desarrolló la Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático, cuyos resultados fueron calificados por Juan Verde como "históricos".

A propósito de los resultados de la reunión de la Cumbre de Cambio Climático, Juan Verde, afirmó: "Hoy es un día histórico porque estamos en presencia de un cambio de actitud liderado por la administración de Joe Biden que está enviando una señal clara, contundente e inequívoca de que hay un nuevo presidente en los Estados Unidos que escucha a la ciencia, a la evidencia científica, que nos está diciendo que hay que combatir el cambio climático".

Y añadió: "Pero, sobre todo, es un día importante porque se trata de un presidente que cree que esto se puede convertir en una gran oportunidad, porque en materia económica, la sostenibilidad ambiental representa oportunidades de negocios a través de la innovación, con la tecnología que podrá generar un crecimiento mas rápido de la economía".

juan verde 2.jpg Juan Verde hablo del cambio climático, de Estados Unidos y otros temas.

Consultado acerca de los hechos concretos que llevará adelante el gobierno de Joe Biden para pasar de la retórica a las acciones, Juan Verde sostuvo: "Esa es la clave de lo que pasó hoy. Primero, con el anuncio por el cual Estados Unidos va a rebajar las emisiones de carbono en un 50% en los próximos años que representa un mensaje inequívoco".

"Hay otros dos mensajes auspiciosos, el primero el deseo que para 2030 exista un mix energético limpio y, el segundo, que para el año 2050, Estados Unidos será un país carbono neutral y con cero emisiones y ese es un anuncio muy valiente. Pero, como ustedes dicen, que las cuestiones no se queden en retórica y ¿Qué ha hecho el presidente Biden para que no se quede en un discurso? Ha asignado el mayor presupuesto en la historia para el desarrollo de la sostenibilidad como ventaja competitiva de la economía. En movilidad del transporte eléctrico, en infraestructura y eficiencia energética y, sobre todo, en la transición del combustible fósil al limpio. Esto no tiene parangón en la historia de Estados Unidos porque se han asignado presupuestos millonarios para realizar estas reformas", agregó.

Acerca del posible acompañamiento del sector privado y de la sociedad civil estadounidense a estas medidas anunciadas, el analista explicó: "Estados Unidos está pasando una revolución verde. No solo hay un presidente con voluntad política para llevar adelante estos cambios, sino que además el sector privado está liderando las reformas".

"El mayor fondo de inversión del planeta se llama BlackRock y gestiona más de siete trillones de dólares. En el mes de enero anunció que no iba a invertir más en aquellas empresas que no tuvieran un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. Ayer mismo se anunció la coalición del sector financiero en el mundo que se denomina el grupo de Glasgow, donde se dan cita las principales instituciones financieras compuestas por fondos de inversión, que van en el mismo sentido de cuidado del medio ambiente. O sea, ya no es un tema ético, de moral o de hippies que no tienen nada que hacer en la realidad del mundo. Esta es una verdad y un hecho inevitable, ya estamos hablando de velocidad y no de dirección porque el sector privado está liderando esta gran transición", continuó.

Consultado acerca de la industria energética con grandes inversiones en petróleo y en la técnica del fracking, herramienta hidráulica que posibilita la extracción de gas y petróleo del subsuelo como sucede en el yacimiento de Vaca Muerta en nuestro país, el experto en medio ambiente, Juan Verde fue contundente: "En el sector del fracking y en el rubro del petróleo y el gas hay dos tipos de empresas. Están las que comprenden que no se pueden oponer a un hecho inevitable, caracterizado por un mundo que se acostumbrará a vivir con bajas emisiones contaminantes. Esas ganarán y los que no lo hagan, desaparecerán. No se puede poner puertas al campo y no se puede detener la energía limpia. Es inevitable y los que no lo comprendan serán los que tendrán los días contados".