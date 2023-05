Jubilaciones: anunciaron un nuevo aumento y un refuerzo

El ajuste corresponde a lo marcado por la Ley de Movilidad mientras que habrá un refuerzo para las jubilaciones y pensiones mínimas de 15 mil pesos en junio, 17 mil pesos en julio y 20 mil pesos en agosto.

Asimismo, en junio se pagará el medio aguinaldo, por lo que un jubilado de la mínima percibirá 121.407 pesos. Además, quienes perciban una jubilación o pensión de hasta dos haberes mínimos también cobrarán un proporcional del refuerzo de hasta 5.000 pesos.

Así, una persona con ingresos de hasta dos jubilaciones mínimas, a partir de junio pasará a percibir 146.876 pesos más el aguinaldo.

De esta forma, la jubilación mínima habrá tenido un 130 por ciento de incremento anual (junio 2022 - junio 2023), representando un aumento del 7 por ciento en términos reales.

A su vez, con este nuevo aumento por movilidad, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AxE) pasarán a ser de 13.864 pesos.

La movilidad que regirá a partir del próximo mes, impacta en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la ANSES, alcanzando a más de 17 millones de beneficiarias y beneficiarios (7.4 millones de jubilados y pensionados).

En este marco, Raverta expresó: "Con esta medida seguimos acompañando a hombres y mujeres de la Argentina que necesitan, además del aumento por movilidad, tener un acompañamiento extraordinario por parte del Estado y afianzamos nuestro compromiso de que los jubilados y pensionados todos los meses estén mejor".

Por su parte, Massa señaló: "Esto que el Estado está poniendo por encima de la fórmula de movilidad no es gasto, es inversión, porque va al mercado interno y porque ayuda al consumo de nuestros jubilados y nuestras jubiladas".

En febrero pasado ANSES oficializó el último aumento, que fue de un 17,04%, y llevó la jubilación mínima hasta los $58.665,12, desde los $50.124. Se espera que la nueva suba se ubique en el orden del 20%, por lo que el haber mínimo se incrementaría en torno a los $70.000, sin tener en cuenta bonos extra.

Kicillof anunció un aumento del 30% para jubilados que cobran haber mínimo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció hoy un aumento del 30% en las jubilaciones y pensiones mínimas bonaerenses con retroactividad a marzo y la puesta en marcha de diez sedes para la realización de trámites jubilatorios.

El aumento será para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS) y, además, Kicillof anunció la entrega de anteojos para 9 mil jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires.

El mandatario bonaerense efectuó estos anuncios durante un acto en la Casa de Gobierno bonaerense, al detallar la segunda etapa del plan IPS Más Cerca, en el que estuvieron presentes la vicegobernadora, Verónica Magario, y la titular del IPS, Marina Moretti.

"Venimos haciendo un trabajo de recuperación de un organismo que estuvo fuertemente golpeado. Cuando uno en la tele escucha a representantes de la derecha o del neoliberalismo hablar de ajuste, de dinamitar todo, la experiencia histórica en Argentina y el planeta entero es que siempre se la han agarrado con los jubilados, un sector que es más vulnerable, señaló el Gobernador.

Remarcó que no hay candidato de la derecha que no hable de la necesidad de reducir lo que consideran gastos y los jubilados vuelven a ser la primera presa que la derecha busca cuando tiene estas políticas de ajuste. No tienen originalidad, siempre han hecho lo mismo.