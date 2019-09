Jubilaciones, muy atrasadas frente a los medicamentos

Así lo advierte un informe emitido en forma conjunta por la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, el Centro de Estudios políticos para Personas Mayores (ALGEC) y el Centro de Política Económica Argentina (CEPA).

Se detalla que la jubilación mínima en septiembre alcanzó los 12.937 pesos, lo que implica un aumento de 239% entre mayo de 2015 y ese mes, mientras que la inflación de los medicamentos en el mismo período alcanzó 393%, e incluso con la cobertura de PAMI el aumento asciende a 247 por ciento.

La situación se agrava en el caso de los aumentos de medicamentos esenciales utilizados para enfermedades cardiovasculares, que han sufrido un ascenso sideral, como el Sintrom, cuyo aumentó un 1.050% y 418 % en caso de cobertura PAMI.

Según el informe, esa obra social por medio de la modificación de la Resolución 005, dejó de entregar medicación crónica gratuita a dos millones de afiliados, mientras que para acceder a la misma se colocó condiciones restrictivas.

Esas condiciones son: tener Ingreso menor o igual a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliados a una Pre Paga, no ser propietarios de más de un inmueble, no poseer un vehículo de menos de 10 años de antigüedad (a menos que posean un certificado de discapacidad), no poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.

Salud en juego

El mayor consumo de fármacos por parte de este grupo etario es el de la medicación para enfermedades crónicas tales como cardiopatías, diabetes, hipertensión arterial, osteoporosis, etcétera.

"Esta situación trae como consecuencia que las personas mayores dejen de consumir su medicación o lo hagan de manera limitada para generar un ahorro económico en los gastos que estos demandan", detalla el informe.

Según el ALGEC-CEPA el poder adquisitivo de la jubilación mínima se retrajo 18,8% en relación al promedio del poder adquisitivo de 2015 a septiembre de 2019, mientras que las proyecciones para diciembre profundizan la caída al 21 por ciento.

Según el informe, los precios de los 50 principales medicamentos de julio a agosto (el pedido de mayor aumento fue después del 11 de agosto) se incrementaron en promedio 11,7 % y 4,7% para afiliado de PAMI.

"El incremento inflacionario para los 10 medicamentos que más aumentaron en el último mes alcanza el 16,2%, con medicamentos que se incrementaron hasta un 20% sólo en el mes de agosto", destacó el trabajo de ALGEC-CEPA, entidades vinculadas al kirchnerismo.

El informe destacó que "el precio de los medicamentos se dispara en el mes de agosto aumentado de un mes a otro un 11,7%, siendo el, peor mes de los últimos tres años y medio".

Números en mayor demanda

Algunos ejemplos de aumentos registrados en los medicamentos de mayor demanda en los últimos 4 años:

- Atenolol (para el tratamiento de hipertensión arterial, taquicardias y otras enfermedades cardiovasculares), presentó un incremento del 831% (venta al público) y de un 498% (afilados Pami).

- Telmisartán (Micardis) (antihipertensivo), presentó un aumento de 672% en (venta al público) y de 417% (Pami).

- Amoxicilina (Optamox) (antibiótico de amplio espectro), registró un aumento del 193% (venta al público) y de 130% (Pami).

- Omeprazol, (tratamiento de úlcera de estómago o duodeno, gastritis y reflujo gastroesofágico), ha sufrido un incremento del 262% (precio al público) y de 191% (afiliado Pami).