Kun Agüero: "La vacuna contra el coronavirus no sirve para un carajo"

En una charla que mantuvo con el streamer español Ibai Llanos, que tuvo unas 620 mil vistas, se mostró escéptico con la vacuna del Covid, marcando que "no sirve para un carajo". De todos modos, el exdelantero del Barcelona aclaró que él no recomienda no vacunarse ni se considera antivacunas.

"¿Vos tuviste coronavirus?", le preguntó Agüero a Ibai: "Cinco veces he tenido", le respondió. Y ahí el Kun sentenció: "Tres o cuatro veces lo tuve, o sea, que la vacuna no sirve para un carajo".

En ese momento Llanos lo interrumpió con una risa nerviosa, para bajar los decibeles: "No digas eso tío, que sí que sirve". Pero Agüero subió la apuesta: "Me agarró Covid al final, supuestamente te cubre... la chota me cubrió".

Kun-vacuna.mp4

Las palabras del goleador del Manchester City generaron una gran polémica en redes sociales y no fueron pocos los que condenaron duramente sus comentarios, aunque también hubo quienes bancaron sus declaraciones, contando experiencias similares.

Benjamín a Tigre

Benjamín Agüero, nieto de Diego Maradona, se sumó a las inferiores de Tigre según contó su padre, Sergio Agüero, quien dijo que si el adolescente de 13 años "realmente va a querer jugar y le gusta y ama al fútbol", él lo va a acompañar en la decisión que tome.

"¿Sabían que empezó Benjamín a jugar al fútbol? Arrancó por primera vez a jugar. Jugaba en el barrio y ahora fue a un equipo, fue a jugar a Tigre", reveló el Kun en Twitch.

Benjamín, que es fruto de su relación con Giannina Maradona, "fue a Tigre porque va su mejor amigo. Se fue a probar la semana pasada y me escribió 'Pa, quedé'. Le dije felicitaciones y ahí lo llamé y le dije que tiene todo este año para ponerse las pilas y ver si realmente le gusta", según contó.