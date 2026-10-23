La asignación por hijo de trabajadores registrados perdió el 45% de su valor en una década

Sin embargo, el refuerzo alimentario también perdió capacidad de compra. Entre junio de 2024 y abril de 2026 permaneció congelado y acumuló una caída real del 44,1%. Además, en los últimos doce meses, la canasta alimentaria aumentó un 40%, por encima del 33,8% de la AUH.

El informe también señaló que, durante el primer trimestre de 2026, el 61% de los hogares del tramo más bajo del SUAF estaba en situación de pobreza, frente al 64% de quienes recibían la AUH.

Ante este escenario, la UCA propuso actualizar los límites de ingresos del SUAF según el valor de la canasta básica, reforzar las asignaciones para los sectores de menores recursos y ajustar la Prestación Alimentar de acuerdo con la evolución del costo de los alimentos.