La asignación por hijo de trabajadores registrados perdió el 45% de su valor en una década

La prestación del SUAF redujo su cobertura de la canasta alimentaria del 40% al 20,8%. En cambio, la AUH más la Prestación Alimentar aumentó al 48,7%.
La asignación familiar por hijo que reciben los trabajadores registrados perdió el 45% de su poder adquisitivo entre 2016 y septiembre de 2026, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El estudio advierte que, pese a las actualizaciones mensuales por inflación desde julio de 2024, la prestación del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) no logró recuperar lo perdido durante la última década.
Para un hogar del Gran Buenos Aires con dos adultos y dos niños, la cobertura de la canasta básica alimentaria cayó del 40% al 20,8%. En cambio, la AUH sumada a la Prestación Alimentar pasó del 32% al 48,7%.
La diferencia se explica, en parte, porque la AUH se duplicó en 2024 y los beneficiarios comenzaron a recibir la Prestación Alimentar en 2020, mientras que las asignaciones familiares no tuvieron un refuerzo equivalente.
Sin embargo, el refuerzo alimentario también perdió capacidad de compra. Entre junio de 2024 y abril de 2026 permaneció congelado y acumuló una caída real del 44,1%. Además, en los últimos doce meses, la canasta alimentaria aumentó un 40%, por encima del 33,8% de la AUH.
El informe también señaló que, durante el primer trimestre de 2026, el 61% de los hogares del tramo más bajo del SUAF estaba en situación de pobreza, frente al 64% de quienes recibían la AUH.
Ante este escenario, la UCA propuso actualizar los límites de ingresos del SUAF según el valor de la canasta básica, reforzar las asignaciones para los sectores de menores recursos y ajustar la Prestación Alimentar de acuerdo con la evolución del costo de los alimentos.