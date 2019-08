La carne subió un 10% y podría encarecer más

Así lo reveló el vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams, en diálogo con DIARIO POPULAR, quien alertó que "el consumo viene bajando" y esta situación derivará en "más problemas para el bolsillo de la gente", tras lo cual criticó al gobierno nacional por no convocarlos a dialogar.

Para Williams, "hubo una suba de dos a tres pesos por kilo, que se suma a los entre ocho y nueve pesos que subió en promedio la semana pasada el kilo de media res para los carniceros".

Con respecto a los cortes más populares, explicó que "entre la carne chica que se trabaja en Capital Federal, el kilo de asado cuesta entre 240 y 270 pesos", pero tras las turbulencias que se están viviendo en el aspecto económico se sinceró: "No quiero pensar en lo que puede pasar".

De manera extraoficial, se informó que una treintena de representantes de la industria frigorífica se reunieron con Macri en la Casa Rosada y aceptaron no actualizar sus valores, a la espera de que el gobierno retribuya con incentivos fiscales que le permitan aumentar las exportaciones.

Ante la falta de confirmación oficial, Williams consideró que "se abre una nueva semana con un mercado que parece que va a seguir la suba" y advirtió: "A eso hay que sumarle que la devaluación del dólar ha sido grande y el hombre de campo no te va a perdonar".

"El carnicero no tiene un banco, no puede aguantar sin actualizar los precios. Hasta ahora no hubo tantos cierres de comercio y vienen aguantando. Pero no se puede negociar más con los aumentos en todas las tarifas, es un momento muy embromado", se lamentó el referente del sector.

Al hablar del consumo, expresó: "Viene bajando y no sé es si mantener la venta. La semana pasada con los problemas que hubo pegó un retroceso grande y esta semana puede seguir reaccionando así". "La gente compra dos o tres cosas y ya le representa un montón de plata. Le pasa a la gente y sobre todo a los jubilados. Creo que los argentinos van a comer menos carne, que es un alimento necesario", insistió.