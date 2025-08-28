La Ciudad de Buenos Aires fue reconocida por sus políticas en seguridad vial

Recibió el premio Plata en el Speed Challenge Global de la Fundación Bloomberg Philanthropies por lograr reducir la velocidad e incorporar tecnología.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió el premio Plata en el Speed Challenge Global de la Fundación Bloomberg Philanthropies por su compromiso en políticas de seguridad vial.
Se trata de un reconocimiento internacional que otorga una de las fundaciones más influyentes del mundo encabezadas por el empresario Mike Bloomberg, EL creador de Bloomberg L.P y ex alcalde de New York.
La organización destacó al territorio porteño por lograr reducir la velocidad a 50 km/h en corredores urbanos de alto riesgo y por llevar a cabo la modernización en la tecnología de fiscalización al incorporar radares y móviles.
Mientras que a nivel global, Buenos Aires fue reconocida junto a ciudades como Bogotá (Colombia), Bengaluru (India), Guadalajara (México), Kampala (Uganda), Mombasa (Kenia), Quito (Ecuador) y Addis Abeba (Etiopía).
“El exceso de velocidad mata a 1.600 personas cada día. De hecho, es una de las principales causas de lesiones y muertes prevenibles en todo el mundo”, afirmó Michael R. Bloomberg.
En este sentido, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, afirmó que “la seguridad vial” resulta “fundamental” y además calificó de “orgullo” haber obtenido el reconocimiento.
Mientras que el Secretario General y de Relaciones Internacionales GCBA, Fulvio Pompeo, se expresó en la red social X. "Nos enorgullece que Buenos Aires haya sido reconocida internacionalmente en el Global Road Safety Speed Challenge de @BloombergDotOrg. Estas iniciativas, desarrolladas por los equipos de Infraestructura y de Espacio Público, posicionan a la Ciudad como referente global en seguridad vial. @jorgemacri", escribió.
Por su parte, la distinción internacional incluye un apoyo financiero que permitirá sostener y ampliar las políticas de seguridad vial en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
