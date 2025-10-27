Estados Unidos: joven de 19 años muere tras ser baleado por la policía en California

Robinson intentó huir, pero durante la persecución dejó caer un cargador y un arma de fuego y al intentar recoger el arma, los oficiales le efectuaron con 14 disparos. Robinson fue trasladado al hospital, donde falleció por sus heridas.

Los oficiales involucrados, identificados como Ruben Rillon y Kyle Ribera, fueron puestos en licencia administrativa mientras se lleva a cabo la investigación.

california

La policía de Stockton aseguró que Robinson poseía un "ghost gun" cargado con 17 balas y un cargador de alta capacidad. El caso está siendo investigado por múltiples organismos, incluyendo la Oficina del Fiscal del Condado de San Joaquín, la Oficina del Forense del Condado de San Joaquín y el Departamento de Justicia de California.

La policía de Stockton publicó un video de la cámara corporal de un oficial que muestra los momentos previos al tiroteo. En el video, se puede escuchar a los oficiales ordenando a Robinson que se detenga antes de que se produzca el tiroteo. El video ha generado debate sobre el uso de la fuerza por parte de la policía y la transparencia en la divulgación de este tipo de incidentes.