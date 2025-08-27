Palermo: alarma por fuga de gas que obligó a evacuar vecinos y cortar el tránsito

El accidente se produjo por la rotura de un caño maestro en medio de una obra de repavimentación de los carriles exclusivos del Metrobus, según informaron las autoridades

La rápida intervención de los Bomberos de la Ciudad -que rocían permanentemente el escape de gas-, previene explosiones mientras se intenta cortar el suministro del combustible y reparar la rotura del caño afectado.

Las imágenes subidas por los vecinos a las redes sociales permiten observar una enorme columna de gas que sale desde el asfalto y alcanza una altura de más de seis metros.

Hasta las 13 permanecía cortada la circulación en ambos sentidos, desde la avenida Santa Fe y Paraguay. Los colectivos que circulan por allí comenzaron a desviar el recorrido y ya se cortó el suministro de gas en la zona.

“Una máquina rompió un caño maestro de gas y está saliendo con mucha presión”, explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con la señala de noticias TN.

Además, explicó que los bomberos trabajan con varias líneas de combate para tratar de disipar el fuerte olor y que la pérdida lleva más de una hora.