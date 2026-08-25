La Ciudad canceló la licitación para instalar un gift shop en el Cementerio de la Recoleta

Según explicaron las autoridades, desde 2025 se enviaron cartas documento y publicaron edictos para notificar a los titulares, pero ninguno habría regularizado la situación. Para la Ciudad, la caducidad de la concesión se produjo mediante el procedimiento administrativo habitual utilizado en los cementerios porteños.

La heredera, sin embargo, dio una versión diferente y aseguró que intentó resolver la situación en reiteradas oportunidades. Según relató, con el paso del tiempo perdió la posibilidad de determinar quién figuraba como titular en los registros, lo que le impedía afrontar formalmente el pago de la tasa anual y las tareas de mantenimiento.

“Nadie me dijo nada nunca. Vivo a 10 cuadras y voy varias veces al año: vi el deterioro y el cambio de estructura del cementerio, que antes era tierra de nadie”, afirmó. También cuestionó que se considerara abandonada la bóveda: “La bóveda no está abandonada porque yo voy; si desde la administración del lugar dicen que está abandonada porque no se pagó la tasa es otra cosa”.

El panteón fue concesionado a perpetuidad a la familia Girado, oriunda del sur bonaerense, como ocurrió con numerosos espacios entregados durante el siglo XIX. En medio de la disputa por su titularidad, la Justicia intervino y la Ciudad resolvió retirar la licitación que había puesto al inmueble en el centro de la controversia.