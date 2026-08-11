El cementerio de Recoleta tendrá un espacio gastronómico en una bóveda

Cómo funcionará el nuevo espacio

El lugar podrá ser utilizado para la comercialización de comidas y bebidas, bajo una modalidad de cafetería de especialidad o servicios similares. La propuesta contempla el despacho de productos para consumo inmediato, aunque no estará permitido colocar mesas ni sillas dentro del establecimiento.

Además, el proyecto incluye un gift shop, donde se podrán vender publicaciones, piezas gráficas, artículos institucionales y objetos relacionados con la identidad cultural e histórica del Cementerio de la Recoleta.

La selección de los productos que se comercialicen estará a cargo de la Dirección General de Cementerios, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano.

Cuánto deberá pagar el concesionario

La Ciudad estableció un canon mensual inicial de $1,6 millones para quienes accedan a la concesión, que tendrá una duración de cinco años.

A su vez, el adjudicatario deberá ofrecer una regalía de al menos 20% de los ingresos brutos obtenidos por los recorridos turísticos nocturnos que se desarrollen en el cementerio.

Recorridos nocturnos por la Recoleta

El proyecto también contempla la implementación de tours nocturnos de jueves a domingo, destinados a grupos de hasta 40 personas.

Las visitas estarán encabezadas por guías profesionales que deberán estar inscriptos en el Registro de Guías del Ente de Turismo de la Ciudad o contar con la correspondiente habilitación profesional.

El objetivo de la iniciativa es ampliar la oferta para los más de 1.800 visitantes diarios que recibe el cementerio y, al mismo tiempo, generar recursos que puedan destinarse al mantenimiento del histórico predio.

Un espacio rodeado de historia

La ubicación elegida se encuentra cerca de los mausoleos de importantes figuras de la historia argentina, entre ellos Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Ramón Castillo, Patricio Peralta Ramos y Juan Martín de Pueyrredón.

Por tratarse de un espacio declarado Monumento Histórico Nacional en 1946 y protegido bajo la categoría de Protección Integral, cualquier intervención deberá respetar las normas de conservación patrimonial.

Desde el Gobierno porteño señalaron que las modificaciones deberán ser reversibles, utilizar materiales acordes con el lugar y contar con la aprobación de los organismos correspondientes.

La concesión se enmarca en una política que la Ciudad ya implementó en otros espacios públicos, donde se incorporaron propuestas gastronómicas y comerciales con el objetivo de ampliar los servicios para visitantes y generar ingresos destinados al mantenimiento del patrimonio porteño.