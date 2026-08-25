La Ciudad pone en marcha un procedimiento para anticipar crisis laborales y proteger el empleo

Si no se alcanza un acuerdo, se abrirá un período de negociación de diez días, durante el cual la autoridad laboral podrá promover instancias de conciliación, solicitar información adicional y formular propuestas orientadas a preservar el empleo, sostener la actividad productiva y promover la paz social. Mientras dure el procedimiento, el empleador no podrá ejecutar las medidas proyectadas.

“Muchas veces una crisis no significa que una empresa haya dejado de ser viable. Puede necesitar adaptarse a una transformación tecnológica, a una nueva forma de producir o a un cambio en el mercado. Nuestro objetivo es sentar a las partes en una mesa y buscar soluciones antes de que la única respuesta sea despedir trabajadores”, explicó Bueno.

La medida se inscribe en un contexto de transformación del mundo laboral, marcado por la incorporación de tecnología y nuevas formas de producción. Para la Secretaría de Trabajo y Empleo, el desafío es que ese proceso pueda realizarse mediante capacitación, inversión y acuerdos entre las partes, evitando que la modernización tenga como consecuencia automática la pérdida de puestos de trabajo.

“Jorge Macri suele señalar que Buenos Aires es una Ciudad sin litio, sin minería y sin campo, pero con muchísimo talento humano. Por eso cuidar el empleo es cuidar uno de los principales activos que tiene la Ciudad. Llegar cuando el conflicto ya estalló limita las soluciones; nosotros queremos anticiparnos, facilitar el diálogo y actuar a tiempo”, concluyó Bueno.