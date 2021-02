La desnutrición no se toma vacaciones, la solidaridad tampoco

Camila es una mamá del programa CONIN, que recibe todas las semanas un bolsón de alimentos para su familia. El grupo familiar vivía en un terreno, pero los echaron. “Nos quedamos en la calle y mi tío nos dio lugar, pero en su casa somos 14 y con el sueldo de mi marido, no nos alcanza para comer”, contó a POPULAR. Los bolsones de comida que prepararon las voluntarias de Impulso Social los ayudan cada semana.

bolsones de la plata.jpg Los bolsones de comida que recolectaron las voluntarias de Impulso Social de La Plata. Foto: gentileza Impulso Social

“Impulso Social nació en el año 2013”, contó Verónica Gambaccini, coordinadora general de la organización. Las inundaciones en La Plata ese año fueron el disparador que llevó a que un grupo de amigas universitarias quisieran dar una respuesta al problema e hicieran un “Alerta Social”, una de las cinco actividades que hace Impulso Social, que consiste en una respuesta rápida a problemas que afectan a la gente más necesitada de manera imprevista.

Desde entonces, la organización desarrolló 288 días solidarios, acompañando a más de 3000 familias. Durante la cuarentena, las voluntarias se vieron impedidas de realizar los operativos habituales, pero no estaban dispuestas a que el compromiso solidario se terminara por el aislamiento: “No queríamos que la pandemia fuera una excusa para decir 'ahora no hago nada'”, aseguró Isabel Thibaud, una de las líderes de la Campaña Impulso País.

El entusiasmo por ayudar a los demás, a pesar de la cuarentena, las llevó a pensar en una actividad en que todas pudieran participar y evitar el contagio del Covid-19. Así empezó la “Campaña Impulso País”, donde la organización se alió con CONIN y preparó bolsones de comida. CONIN es una fundación sin fines de lucro que lucha contra la desnutrición infantil y, entre otras cosas, todas las semanas reparte comida a las familias del programa que están necesitadas. Impulso Social se decidió a darles una mano en la preparación de esos alimentos, recolectó bolsones durante enero y siguen armándolos para la segunda entrega que se hará a fines de febrero.

Bolsón Comida Familia.JPG Cada familia de las voluntarias de Impulso social preparaba un bolsón para otra familia, al que decoraba y podía agregar cartas de aliento. Foto: gentileza Impulso Social.

Camila recibe todas las semanas un bolsón de comida. Mientras conversa con POPULAR tiene a su hija menor en brazos, una beba de un año y su hija mayor se esconde tímidamente entre sus piernas. Contó que hace un año su cuñada la invitó a unirse al programa CONIN, donde los chicos tienen todas las semanas un control pediátrico y nutricional, estimulación temprana y se llevan el bolsón de comida que ayuda a alimentar a sus hijos. Las voluntarias de Impulso Social se involucraron y estuvieron en el armado de esa ayuda.

Impulso Social se encuentra en once ciudades de todo el país y siempre trabaja en red con otras organizaciones. La idea de esta campaña fue que cada voluntaria preparara en su casa un bolsón con los alimentos consignados, para ayudar a las familias del programa CONIN que no llegan a cubrir sus necesidades básicas. De esta manera, Impulso “unió familias con familias”. “Queríamos generar que las familias de las voluntarias se animaran a comprometerse con otra familia”, agregó Gambaccini. No solo preparaban el bolsón, sino que cada familia sabía a quiénes iban a estar destinados esos alimentos y podían agregar dibujos y cartas de ánimo.

¿Qué es Impulso Social?

Impulso Social es una organización que busca formar en el compromiso social a las mujeres jóvenes. “El objetivo principal es que las jóvenes tomen conciencia de que ellas son parte de la sociedad y que se comprometan”, aseguró Gambaccini.

“Trabajamos con el binomio de 'Acción y reflexión'”, explicó la coordinadora y contó que se preocupan mucho por la capacitación de cada chica. “El plus que tiene impulso es que nos centramos en la voluntaria para que ella tenga este espíritu de impulso y que no solo ayude o piense en los demás cuando esté en las actividades concretas, sino que sea algo en su vida de cada día”, aseguró.

campaña impulso país otra.JPG La campaña Impulso País se hizo durante enero y siguen recolectando bolsones de alimentos para la entrega de febrero. Foto: gentileza Impulso Social

¿En qué se diferencia Impulso País de otras campañas?

“Nunca habíamos hecho un operativo a nivel país”, contó Thibaud y agregó que cada ciudad trabaja con la misma metodología de Impulso Social, pero de forma independiente. Esta vez se dio el fenómeno de que empezaron a trabajar más conectadas que otros años: "El estar en el encierro paradójicamente nos unió más con otras ciudades”, aseguró Verónica Gambaccini.

“Una de las patas de Impulso Social es trabajar en red con otras organizaciones. Esto nos ilusionaba mucho, porque íbamos a ayudar a CONIN, una fundación con la que compartimos valores, la visión del voluntariado y de la solidaridad. CONIN trabajaba en las mismas ciudades en las que se encuentra Impulso Social y nos pareció interesante hacer ese link”, agregó Gambaccini.

La campaña se lanzó en diciembre del 2020 y en enero del 2021 se realizó la primera entrega de bolsones en cada ciudad. Las últimas semanas estuvieron animando a amigas, familiares y gestionando las redes para armar más bolsones de alimentos y repartirlos durante la campaña de febrero.