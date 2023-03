El encuentro quedó registrado en una tierna postal que la pareja del abogado subió en su Instagram, donde se la ve a su pequeña hija de tres meses en brazos de Graciela Sosa.

Además, compartió otra imagen en la que se observa un portarretrato de la pequeña junto a un cuadro de la Virgen Desatanudos, a quien le encomendó la salud y pronta recuperación de su bebé de casi 3 meses que está hospitalizada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

“Gracias tía Greis por venir a mimarme. Graciela, te amamos!”, escribió Barby sobre una foto que publicó en sus Instagram Stories en donde se la ve a la mamá de Fernando con la beba en sus brazos.

La beba, que esta semana cumple 3 meses de vida, está con una infección urinaria y por eso se le está administrando antibióticos por vía endovenosa.

Tanto Franco como Burlando estuvieron junto la beba todo el fin de semana a la espera de que los profesionales de la salud le den el alta para poder volver los tres juntos a casa.

Barby no se despegó ni un segundo de su hija durante todo el fin de semana y hasta prefirió no recibir visitas aguardando que Sarah reciba el alta. En cuando a Burlando, habló en televisión sobre la salud de Sarah y dijo: “Está fantástica. La gorda tuvo un poco de fiebre hoy, llegue de ExpoAgro y me vine muy preocupado a verla. Ahora vuelvo a casa”.

La conexión de la familia de Burlando con la de Fernando es muy estrecha, los padres del joven asesinado a golpes en Villa Gesell hicieron un gran vínculo con ellos durante los tres años que el letrado estuvo frente a la causa.