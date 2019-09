La mayor cantidad de víctimas viales son motociclistas

El dato fue dado a conocer a través de un informe realizado por el Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entidad que reflejó que, si bien se registró un aumento en el uso de cascos, la estadística de motociclistas muertos sigue siendo preocupante.

Para ser exactos, ANSV dio cuenta que el uso de dicho método de seguridad se elevó en un 68,7%, en tanto que el rango de edad de los motociclistas se mantuvo similar a relevamientos anteriores, puesto que el 68,1% tienen entre 18 y 35 años.

Con respecto a la última medición realizada en 2016, hubo un crecimiento en el uso del casco entre los conductores y en el total del vehículo, que fueron del 65,4% y 60,7%, respectivamente, mientras que se mantiene estable en el resto de las posiciones.

De hecho, en 2018, se registró un 64,2% el uso del casco en el total del vehículo -todos los que viajaban-; un 42% en los acompañantes; y el 20,9% el resto de los pasajeros.

Bajo esta línea, es menester tener en cuenta que el uso del casco es fundamental porque disminuye el riesgo y la gravedad de politraumatismos en un 72% y las probabilidades de muerte en un 39%.

A nivel regional, su utilización presentó niveles heterogéneos: Cuyo con el 92%, Patagonia con el 84,8% y AMBA (Capital Federal y el Conurbano) con el 82,3%, registran los mayores porcentajes de vehículos que circulan con todos sus ocupantes protegidos. Por otro lado, NEA (nordeste argentino) con el 60,2%, región pampeana con el 58,4% y NOA (noroeste argentino) con el 51,2%, se ubican muy por debajo de la media nacional, siendo NOA la región con menor tasa de uso de casco de todo el país.

Por otro lado, la medición registró que 8 de cada 10 motociclistas conductores son hombres, pero que usan el casco en mayor medida que las mujeres con el 70,6% contra el 60,7%. Además, el 10,5% de los conductores circulan distraídos, siendo la primera causa el transporte de objetos con el 7,1%, seguido por el uso del celular con el 2%.

Sumado a las distracciones, se observó también un exceso de "confianza" y de "transgresión" a las normas de tránsito presente en los motociclistas. Esto se debe a que el 94% consideró que es peligroso no utilizar un casco que cubra toda la cara o usarlo desabrochado, pero 2 de cada 3 cree que si se maneja con cuidado no es necesario utilizarlo. Además, de la media nacional de alcoholemias positivas -que es del 9,4%-, los motociclistas representan el 23% del total. Asimismo, en torno al respeto del semáforo, el 21,5% no lo respeta al adelantarse y cruzar en rojo o en amarillo.

Campaña para reducir siniestros

Cabe destacar que este estudio se hizo en el marco de una intensa campaña realizada por ANSV, entidad que viene realizando un trabajo integral para reducir estos índices de siniestralidad.

Las acciones comprenden campañas de educación y concientización vial con presencia en las escuelas y en la vía pública, la formación de los capacitadores destinados a la conducción segura de motos, la fiscalización, y la difusión de datos y estadísticas confiables.

"Somos conscientes del problema creciente de la moto, por ello estamos trabajando de manera integral, en educación y concientización. Profesionalizamos el material de formación de los aspirantes a obtener la licencia de conducir de motos, generamos campañas masivas sobre la importancia del uso del casco, y firmamos un acuerdo con la industria para que se hagan pruebas de seguridad de nivel internacional para todas las motos y de forma obligatoria", destacó el director ejecutivo de la ANSV, Carlos Alberto Pérez.

"Desde la ANSV queremos acompañar a los motociclistas para que puedan circular de manera más segura", añadió.

De esta manera, en el marco del Día de la Primavera, la ANSV realizará hoy, junto a la Policía Vial, un operativo integral en el predio del Centro Recreativo Nacional (Ce.Re.Na), ubicado en Ezeiza. Allí, controlarán que los conductores cuenten con la documentación obligatoria, que circulen con los elementos de seguridad correspondientes y se realizarán test de alcoholemia.