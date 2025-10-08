La venganza "dorada" que explotó TikTok: purpurina por infidelidad

Tras descubrir que su pareja le había sido infiel, la joven buscó inspiración en TikTok y decidió hacer algo distinto: siete kilos de brillantina se convirtieron en su herramienta de justicia creativa. “Los hombres siempre esperan que pagues con la misma moneda, pero demuéstrales cómo puedes ser más creativa usando siete kilos de purpurina”, escribió en su publicación.

Una escena dorada

En el video, se ve el interior del coche completamente cubierto de purpurina, mientras que espacios de la casa, como la cocina, el baño y el dormitorio, también aparecen rociados con colores rosa y naranja. La combinación de humor y dramatismo capturó la atención de millones de usuarios.

Según relató la joven, la relación terminó en septiembre por “diferencias de prioridades”, pero luego ella descubrió la traición de su ex con otra mujer. Cuando fue a confrontarlo, él le dijo que podía vengarse. Sin embargo, Dela Justina descartó hacerle daño directo y optó por una forma más lúdica y viral.

De la venganza al negocio

Después del revuelo, lanzó en sus redes la promoción "Brillo de superación", ofreciendo 15 % de descuento en los procedimientos de piercing que realiza. Quienes quieran participar deben compartir historias de traición en comentarios o mensajes directos.

Lo que comenzó como un acto de justicia personal terminó convirtiéndose en una estrategia de marketing y en un fenómeno de entretenimiento en TikTok, demostrando cómo la creatividad puede transformar un momento doloroso en viralidad.