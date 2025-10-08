La venganza "dorada" que explotó TikTok: purpurina por infidelidad

Una joven de Mato Grosso, Brasil, usó siete kilos de purpurina para vengarse de la infidelidad de su novio. Su video ya supera los 11 millones de reproducciones y generó un fenómeno viral.
La falta de lealtad de su pareja llevó a una joven brasileña a idear una venganza original que rápidamente se convirtió en viral en redes sociales. Rafaela Bressan Dela Justina, de 28 años, grabó el momento en que arrojaba purpurina dorada en el coche y la casa de su novio.
Tras descubrir que su pareja le había sido infiel, la joven buscó inspiración en TikTok y decidió hacer algo distinto: siete kilos de brillantina se convirtieron en su herramienta de justicia creativa. “Los hombres siempre esperan que pagues con la misma moneda, pero demuéstrales cómo puedes ser más creativa usando siete kilos de purpurina”, escribió en su publicación.
En el video, se ve el interior del coche completamente cubierto de purpurina, mientras que espacios de la casa, como la cocina, el baño y el dormitorio, también aparecen rociados con colores rosa y naranja. La combinación de humor y dramatismo capturó la atención de millones de usuarios.
Según relató la joven, la relación terminó en septiembre por “diferencias de prioridades”, pero luego ella descubrió la traición de su ex con otra mujer. Cuando fue a confrontarlo, él le dijo que podía vengarse. Sin embargo, Dela Justina descartó hacerle daño directo y optó por una forma más lúdica y viral.
Después del revuelo, lanzó en sus redes la promoción "Brillo de superación", ofreciendo 15 % de descuento en los procedimientos de piercing que realiza. Quienes quieran participar deben compartir historias de traición en comentarios o mensajes directos.
Lo que comenzó como un acto de justicia personal terminó convirtiéndose en una estrategia de marketing y en un fenómeno de entretenimiento en TikTok, demostrando cómo la creatividad puede transformar un momento doloroso en viralidad.
