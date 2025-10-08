Los restos de San Francisco de Asís se exhibirán por primera vez en 8 siglos

Los restos del santo serán expuestos entre el 22 de febrero y el 22 de marzo de 2026 en Asís, como parte de los actos por los 800 años de su muerte.
El Vaticano anunció que los restos mortales de San Francisco de Asís, fundador de la orden franciscana, se mostrarán públicamente por primera vez en 800 años. El evento se realizará del 22 de febrero al 22 de marzo de 2026, coincidiendo con las celebraciones del octavo centenario de su muerte.
El traslado del cuerpo desde la cripta de la basílica franciscana hasta el pie del altar papal en la iglesia inferior será acompañado de estrictas medidas de seguridad. Se espera que asistan peregrinos de todo el mundo, según informó la agencia ANSA.
Fray Marco Moroni, custodio del Sacro Convento de Asís, destacó: "La exposición de los restos mortales de San Francisco será un momento especial que hemos querido dedicar a hablar de la vida". Desde la sede se señaló que se trata de "un regalo extraordinario, una profunda invitación a la oración y una oportunidad para ver el Evangelio de Cristo vivido plenamente en la vida de alguien como nosotros".
Con motivo de la exhibición, el 4 de octubre, en coincidencia con la festividad de San Francisco, se habilitó una página web para reservar plazas y conocer las rutas de acceso. Esto permitirá a los visitantes organizar su llegada y participar de manera ordenada.
Moroni agregó que "el hecho de que San Francisco vuelva a ser una fiesta nacional debe convertirse no solo en una celebración, sino en una oportunidad para restablecer los valores de paz, solidaridad, inclusión, cuidado de la creación y diálogo".
La exposición representa un hito histórico y religioso, dado que desde hace siglos los restos permanecían inaccesibles al público. Para los fieles y curiosos, será una oportunidad única de acercarse a la figura del santo y reflexionar sobre su legado.