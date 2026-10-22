Una pareja santafesina que viajó al Vaticano para recibir la bendición del Papa compartió el video en el que, tras gritarle "¡Papa te esperamos en Argentina!", León XIV respondió inmediatamente: "¡Argentina, allá vamos!"
El Papa León XIV hizo un guiño a su visita a la Argentina: "Allá vamos". La declaración del Sumo Pontífice fue durante una ronda de saludos fuera del Vaticano, a días de haber recibido el alta tras su intervención quirúrgica.
En ese marco, una pareja santafesina que viajó al Vaticano para recibir la bendición del Papa compartió el video en el que, tras gritarle "¡Papa te esperamos en Argentina!", León XIV respondió inmediatamente: "¡Argentina, allá vamos!"
A su vez, el Arzobispado de Córdoba difundió ayer otro breve diálogo con el pontífice: “Un saludo espontáneo al papa León XIV se convirtió en un motivo de alegría y esperanza para nuestra Iglesia cordobesa. Durante la audiencia pública de este miércoles, dos hermanos religiosos de nuestra Arquidiócesis pudieron expresarle que lo esperamos en Córdoba”, se afirmó en un comunicado oficial.
La Arquidiócesis, además, difundió el testimonio escrito del hermano Fernando León: “Hoy tuvimos, como grupo de Tutti Fratelli —50 Religiosos Hermanos, de 12 Congregaciones, de 25 nacionalidades, de los 5 continentes—, la audiencia pública de los miércoles con el Papa León XIV. Pudimos darle la mano y decirle: ‘Padre, te esperamos en Córdoba’; a lo que respondió: ‘Allí estaré’.”
La frase, registrada en video, se sumó a una serie de señales que en las últimas horas reforzaron la expectativa por la gira sudamericana del pontífice, prevista del 6 al 17 de noviembre con escalas en Uruguay, Argentina y Perú.
La audiencia de ayer fue la primera que León XIV encabezó desde que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. La cirugía, de 90 minutos, buscó retirar un adenocarcinoma detectado en fase temprana.
Horas después de la audiencia, el Vaticano difundió un comunicado con los resultados de los estudios histológicos: el adenocarcinoma estaba localizado y no será necesario ningún tratamiento adicional. Los doctores Vincenzo Carbone y Stefano Margaritora firmaron el informe, lo que despejó una de las principales incógnitas en torno a la capacidad del pontífice de afrontar un viaje intercontinental.
Qué dice el informe médico tras la cirugía
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el comunicado firmado por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, cirujano que operó al Sumo Pontífice, detalla que, tras la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, "una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional".
En ese sentido, los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular realizados sobre el material extraído durante la intervención quirúrgica al Santo Padre confirman "que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada."
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