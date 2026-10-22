La frase, registrada en video, se sumó a una serie de señales que en las últimas horas reforzaron la expectativa por la gira sudamericana del pontífice, prevista del 6 al 17 de noviembre con escalas en Uruguay, Argentina y Perú.

La audiencia de ayer fue la primera que León XIV encabezó desde que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. La cirugía, de 90 minutos, buscó retirar un adenocarcinoma detectado en fase temprana.

Horas después de la audiencia, el Vaticano difundió un comunicado con los resultados de los estudios histológicos: el adenocarcinoma estaba localizado y no será necesario ningún tratamiento adicional. Los doctores Vincenzo Carbone y Stefano Margaritora firmaron el informe, lo que despejó una de las principales incógnitas en torno a la capacidad del pontífice de afrontar un viaje intercontinental.

Qué dice el informe médico tras la cirugía

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el comunicado firmado por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, cirujano que operó al Sumo Pontífice, detalla que, tras la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, "una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional".

En ese sentido, los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular realizados sobre el material extraído durante la intervención quirúrgica al Santo Padre confirman "que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada."