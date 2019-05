El hombre de 63 años y de nacionalidad paraguaya había alegado legítima defensa e incluso se mostró arrepentido, aunque aseguró que tuvo que dispararle a Ricardo Alberto Krabler, de 24 años, porque corría peligro su vida. Acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, Villar Cataldo podría recibir una pena de 10 a 25 años de cárcel.

Sin embargo, la fiscal que instruye la causa, Diana Mayko, no le creyó y eso lo volcó en su requerimiento de elevación a juicio en septiembre de 2017.

“No sé si algún día terminaré en prisión por defender mi vida. No fui a buscar a nadie, a mí me fueron a agredir y lesionar. Me pongo a pensar y digo, pero qué lastima que no estoy muerto, de esa manera no estaría perseguido. Yo sé que soy la víctima, pero no para la fiscal. Para la fiscal soy victimario", dijo en 2017, cuando fue invitado al programa de Mirtha Legrand.

"Cuando decidió disparar contra Krabler ya no estaba en riesgo su vida, sino sólo el derecho de propiedad que tenía respecto de un automóvil asegurado. Su conducta entonces devino desmedida, puesto que en su afán de retener su automóvil ha afectado el bien jurídico de más valor, es decir la vida", señaló Mayko en el dictamen de elevación a juicio.

Se espera que el juicio se extienda hasta el jueves o más tardar el viernes con la presencia de al menos 20 testigos.

Mañana, la audiencia se iniciará a las 8 y el debate será coordinado por la jueza Carolina Martínez, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3. En la primera jornada, tal como sucede en estos juicios, está prevista la elección del jurado de entre 65 ciudadanos que fueron seleccionados previamente del padrón y tras las recusaciones, se conformará el tribunal, integrado por doce miembros, seis hombres y seis mujeres, así como por seis suplentes.