La mesa, denominada Robinna fue diseñada y desarrollada a partir del Trabajo Final Integrador de la graduada de la Licenciatura en Diseño Industrial, Marianela Pavicich, y luego fue desarrollada por el proyecto PROCODAS (un programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que fomenta proyectos de tecnologías para la inclusión social), dirigido por el diseñador industrial Diego Velazco.

Este trabajo se gestó a partir de la participación activa de esta Licenciatura en la construcción de política universitaria de accesibilidad y discapacidad que lleva adelante la Comisión Asesora de Discapacidad y el Programa de Inclusión Universitaria para personas con discapacidad, mediante una política institucional transversal, integral e integrada a toda la dinámica de la UNLa.

Iniciativa premiada

Desde la casa de altos estudios destacaron que el proyecto de Marianela fue ganador del premio Innovar en la categoría "Innovación en la universidad".

De 1500 proyectos que se presentaron al Concurso Nacional de Innovaciones organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, el proyecto de Marianela quedó seleccionado para la exposición y el último día anunciaron públicamente que era uno de los ganadores en su categoría.

Por un trabajo realizado en 2011 para una materia, Marianela había ido a un centro de atención a personas con discapacidad y allí se detuvo a observar la falta de mobiliario que responda de forma acorde a las necesidades de los chicos.

En la propuesta de Marianela, el foco estuvo puesto en hacer una mesa que se pueda adaptar fácilmente a todos los chicos. "La discapacidad no está centrada solamente en la persona, sino en su relación con el entorno, por lo tanto, hay muchas condiciones de la discapacidad que no presentarían ningún inconveniente si el entorno respondiera a esas necesidades, por ejemplo, para ingresar a un sitio. Si ese sitio tuviera rampas, esa persona no se sentiría distinta", sentencia.

"A partir del análisis realizado en la Escuela de Educación Especial N° 508, de Lanús, planteé el proyecto desde tres enfoques. Por un lado el aspecto funcional, es decir los requerimientos que tenía que cumplir la mesa para el usuario principal que es el alumno y el usuario secundario que es el docente y cómo debía interactuar en la dinámica escolar", explicó la autora.

Asimismo, en relación al aspecto técnico, señaló que buscó generar un producto de bajo costo y de sencilla fabricación, que no requiera inversión en matricería. "Y el tercer eje, relacionado a la morfología, la idea era despojarlo de la estética de los productos de ortopedia y dotarlo de un aspecto lúdico", concluyó.