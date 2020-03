La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) lanzó el programa de voluntariado "Unir", con el que busca conectar a aquellas personas de grupos de riesgo con otras que puedan asistirlos en la compra de insumos básicos de alimentación y medicamentos, entre otras cuestiones personales. Esta opción es muy valiosa ya que brinda una gran seguridad para quienes decidan utilizarlo.

Tanto los voluntarios, como aquellos que necesiten contar con esta ayuda, deberán completar los formularios que figuran en www.unlz.edu.ar/voluntariado-unir. Los voluntarios deberán ser estudiantes, docentes, no docentes o graduados de la UNLZ, que residan en los partidos de Lomas de Zamora, Almirante Brown o Esteban Echeverría. Los requisitos que se les exige son: no pertenecer a la población de riesgo, no haber presentado síntomas compatibles con el coronavirus ni haber viajado al exterior en los últimos 14 días.

Al margen de su tarea diaria, los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, por iniciativa de algunos miembros y de la empresa Telas Plásticas Miliavaca -que donó tela-, comenzaron a confeccionar barbijos de protección nivel A (la protección más baja que solo sirve para el contacto respiratorio), que distribuirán en centros de día, hogares, comedores y lugares en los que sean de vital importancia. A quienes puedan realizar alguna donación de telas o necesiten de estos elementos pueden comunicarse a secretaria@bvlz.org.ar.

Por otro lado, efectivos de la Policía Local de Lomas, que colaboran con el Centro Comunitario Denise, también se embarcaron en un proyecto similar, y se capacitaron en la Sastrería Militar de Campo de Mayo.

Emprendedores dedicados a la impresiones 3D conformaron una red para fabricar máscaras plásticas que será destinadas a hospitales de la zona. Por otro lado, la ONG "Te doy una mano" -de Banfield-, que fabrica manos ortopédicas y portasueros en impresoras 3D, decidió elaborar válvulas para respiradores.