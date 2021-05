Sucedió en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Uno falleció por Covid-19 y el otro no. Los familiares reclamaron justicia en la puerta del nosocomio.

El Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora entregó a las familias equivocadas los cuerpos de dos hombres fallecidos la semana pasada. El martes, la familia de Romualdo Pérez fue notificada de su muerte, pero no se les permitió reconocer el cadáver por el protocolo de Covid-19 y el fallecido fue enterrado sin que pudieran verlo. El jueves, el Hospital informó la muerte de Francisco Sánchez a su familia que, al no tratarse de un fallecimiento por Covid, sí pudo reconocer el cuerpo y se descubrió que no era él sino Pérez.