Cabe recordar que tras la lucha de un grupo de autoconvocados de Temperley se logró detener la instalación de una antena en la Plaza Steinberg, tomándose conocimiento del convenio que había firmado el intendente Martín Insaurralde con la empresa Telefónica de Argentina, para la instalación de unas 54 antenas de más de 20 metros de altura en predios municipales y/o utilización de postes de alumbrado público hasta 2023 (Boletín Municipal 10/18), por el cual la comuna recibiría un canon anual de 157.344 pesos y tres cuotas de 260.000 pesos.

En Banfield, no sólo se oponen la colocación de estas estructuras que consideran afecta su salud por la radiación y vibraciones a la que estarían expuestos, sino que también cuestionan al alcalde por no haber consultado a la ciudadanía ni haber convocado a audiencias públicas para abordar estas alternativas.

Desde el colectivo Vecinos de Banfield precisaron que ya pudieron detectar que instalaron una a menos de 100 metros de la Escuela Colinas Verdes, otra a 200 metros de la Escuela 20; en la puerta del Club 11 de Agosto, en Posadas y Chimento, aunque los vecinos lograron evitar su puesta en funcionamiento y exigieron al Municipio información sobre la misma.

Les llamó la atención que también fuera instalada una de las antenas dentro del nuevo Hospital de Mascotas municipal, ex predio de Zoonosis, a metros de la plaza de 12 de Octubre y Las Heras.

Sin embargo, otros vecinos opinan que la llegada de las antenas permitirán mejorar los servicios que cada vez utiliza más gente. "Me imagino que la gente que no quiere las antenas, no usa wifi en su domicilio, no usa celulares, ni teléfonos inalámbricos, ni hornos de microondas, tampoco fuma", resumió uno de ellos.