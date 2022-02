Los familiares de las víctimas solicitan que el Estado garantice un programa base y que se cambien las leyes para que ellos sean los responsables de poder internarlos y tratarlos. “La Justicia está muy inactiva cuando se pide una evaluación porque un chico está mal y no quiere asistirse. Los pibes no solamente consumen cocaína, consumen todo tipo de sustancias”, expresó Romero.

Actualmente la ley indica que solamente la persona que tenga una adicción o problema relacionado a ello puede tener la potestad para decidir si se trata o no. En declaraciones radiales, Romero explicó que los años de consumo dejan secuelas: “Esto es un problema de salud mental en un apersona que no puede dejar de consumir y no tiene registro del cuidado de su cuerpo”.

Romero también manifiestó que existen muchos menores que ya ingresaron al mundo de las drogas y que por eso es necesario que la escuela focalice que eso significa un consumo problemático que a futuro traerá muchos problemas para la vida. “Necesitamos más contención para los pibes. En los barrios hay tranzas, los narcos en sí están en Nordelta y en los barrios privados ”, señaló Alicia.

“Madres contra el Paco y por la Vida” es una entidad que se creó en 2010 que realiza diversos programas preventivos y que también cuentan con un dispositivo territorial comunitario en el cual hay trabajadores sociales, psicólogos, talleres de prevención, danza, fútbol y hockey.