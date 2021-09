Maradona: sus hijos reactivaron las redes del Diez

"Queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca", en Instagram.

La cuenta de Instagram de Maradona, que tiene casi 7 millones de seguidores, volvió a tener actividad hoy con un posteo que tiene una foto del Diez joven y sonriente, y una frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano que eligieron los hijos del ex futbolista.

image.png Maradona con Junior.

"No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y hay gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende", dice la poesía de Galeano.

"Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos merecés", cierra la publicación, con medio millón de likes en la primera hora de publicada.

Por su parte, Hinchas y socios de Gimnasia y Esgrima La Plata homenajearon este miércoles en el estadio del Bosque a Diego Armando Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre, con la presentación de un mural realizado en la técnica de mosaiquismo al cumplirse dos años del debut del "10" como entrenador del equipo, el 15 de septiembre del 2019 frente a Racing Club.

La idea surgió del grupo "Armando Gimnasia" y contó con el apoyo y el acompañamiento de la comisión directiva y de otras agrupaciones. El mural, hecho en venecitas, se colocó en una de las paredes cercanas a la puerta principal del estadio y se realizó a partir de una foto tomada por Eva Pardo, fotógrafa del club.