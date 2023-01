Misterio alrededor de un vuelo de un avión argentino a Islas Malvinas

Diferentes reportes en los medios de comunicación generaron dudas sobre las intenciones de un Learjet 60 que no podía ser identificado por Flightradar24, plataforma de seguimiento de vuelos a través de los datos enviados por el sistema de Transponder ADS-B que portan las aeronaves.

image.png Learjet 60 (imagen ilustrativa)

Según trascendió, que un avión no presente datos en una plataforma de seguimiento no implica que no tenga plan de vuelo aprobado en origen y destino, que no sea visible en el radar y que tenga alguna intención de no cumplir con los protocolos de identificación necesarios para un vuelo de esas características.

De acuerdo con otra de las plataformas de seguimiento, el avión implicado en el viaje es el LV-CCO, un Learjet 60 perteneciente a Baires Fly, empresa que realiza vuelos privados.

La aeronave habría realizado un vuelo sanitario el 9 de enero, que es compatible con el tiempo que permaneció en Mount Pleasant -alrededor de una hora- antes de regresar a la Ciudad de Buenos Aires.

Con información de Aviación Online.