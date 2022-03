Ocurrió el miércoles pasado en Kubo Bar, ubicado en Plaza Serrano, barrio porteño de Palermo. Daniela Nazarena Oxance, de 23 años, estaba trabajando como cualquier día laboral hasta que unos jóvenes tomaron una mesa afuera y casi inmediatamente se pusieron a hablar de criptomonedas y en cómo diversificar y aumentar su rentabilidad.

"Ojalá pudiera entender algo de lo que están hablando", les dijo la joven mientras les tomaba el pedido.

Acto seguido, uno de los clientes le propuso pagarle un extra de la propina pero en bitcoin. Nazarena le pidió permiso a su jefe para usar el celular y para descargar la aplicación y así acceder a la propina, unos USD 20 en una billetera virtual.

propina bitcoin palermo.mp4 Moza recibe propina en Bitcoin y su reacción se vuelve viral

"Una vez que me instalé la app, me salió la opción enviar o recibir, yo puse recibir, me saltó un código, lo escaneamos y enseguida se acreditó la plata en mi cuenta, que la transformé en bitcoin", contó.

Una vez que se concretó la transferencia, Nazarena preguntó: "¿Ahora qué hago con esto?". "Guardalo por 20 años", fue la respuesta inmediata que recibió.

"Ese consejo lo pienso tomar. Con lo que me enseñen voy a invertir los bitcoin para generar más dinero en el futuro. Los chicos me hicieron incursionar en algo que quizás nunca me hubiese animado y estoy muy agradecida", dijo.

Todo el intercambio quedó registrado en un video que no tardó en volverse viral en las redes sociales.