Multas, gas pimienta y empujones en la protesta de taxistas en Aeroparque

En la puerta de la terminal también se presentó una grúa que comenzó a llevarse a uno de los vehículos que estaban estacionados en modo de protesta tras labrarse la multa correspondiente por ocupar el espacio público, al tiempo que se notaron empujones, forcejeos y personal de la PSA y manifestantes afectados por el gas pimienta.

“Hicimos una medida de fuerza gremial por el mal funcionamiento del sistema de los tótems (como se denomina a las máquinas). Un grupo de compañeros no estamos dando servicio”, dijo esta mañana a la agencia de noticias Télam Ariel, miembro de la Asociación Taxistas de Capital (ATC).

Sobre la modalidad de la protesta, el hombre aseguró que “el taxista elige si levantar o no a la persona que viene con el ticket del tótem porque el desfasaje de las máquinas es grande, marcan cualquier cosa”.

La medida de fuerza comenzó en horas de la mañana, cuando los conductores determinaron no levantar pasajeros como una forma de protesta contra el precio prefijado y el índice que toma, desde el martes, la congestión en horas pico.

"Se habían comprometido a hacer una variación en los tótems. Le iban a poner un 'factor de congestión' que no se cumplió. Hay diferencias demasiado grandes y absurdas", manifestó Sergio, uno de los taxistas en diálogo con C5N.

"Descubrimos que el sistema funciona mal y que el aumento no se hizo como correspondía. Hasta que no venga un representante de la Secretaría o el Ministerio o apaguen el sistema no vamos a levantar pasajeros", detalló.

El Índice se trata de una evolución en el cálculo de la tarifa en la que en el costo final del viaje tiene en cuenta el impacto de la congestión en la calle.

“Grupo minoritario”

En tanto, el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, dijo que la protesta de taxistas se trató de una “resistencia de un grupo minoritario” y aseguró que el sistema de máquinas “funciona bien”.

“Dialogando buscamos llegar a un acuerdo, había dudas por el cálculo de la tarifa y les demostramos que el sistema funciona bien pero siempre hay un grupo que se resiste a estos cambios”, dijo Méndez a Télam.

El secretario de Transporte defendió el sistema de tarifa prefijada y aseguró que “era una parada donde funcionaban menos de 200 taxis que con actitudes mafiosas cobraban cualquier cosa, y nosotros acabamos con esa situación”.

“Se vio un aumento de los pasajeros que toman este transporte y entran de 800 a 900 taxis nuevos todos los días gracias a esas paradas nuevas”, aseveró Méndez.