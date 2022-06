Murió el bebé prematuro de la mendocina varada en Punta Cana

Mayol, de 32 años, denunció en su momento que en la clínica donde se fue a internar en República Domínicana le retuvieron el pasaporte porque el seguro que había sacado para el viaje no le cubría el adicional con los gastos de la internación del bebé.

Luego de días de nerviosismo e incertidumbre, se confirmó la peor noticia para el pequeño Tomás.

"Se nos fue nuestro bebé y con él nuestros corazones. No queríamos dejar de informarles porque no hay palabras para agradecer tanto cariño y fuerza que recibimos a la distancia", posteó Marianela en sus historias de Instagram.

Marianela Mayol.jpg

La mendocina había viajado con autorización médica a Punta Cana con un embarazo de 27 semanas, pero en el país caribeño tuvo que ser internada de urgencia el pasado 3 de junio en el Hospital IMG.

Al realizar los trámites burocráticos con la institución médica, a la argentina le retuvieron el pasaporte por argumentar que en el paquete que había contratado, no tenía incluido los gastos de la internación de los trabajos de parto.

"Cumplimos con todos los requisitos que pide VISA para contratar el seguro, como pagar el viaje con esa tarjeta y nos enviaron un certificado de cobertura, pero ayer me dieron el alta médica y no me dejan salir del hospital. Tienen los pasaportes retenidos y no me dejan ni bajar al segundo piso (a neonatología) porque el seguro no envía el certificado de garantía de que se harán cargo del pago", comentó Mayol a medios mendocinos.

El bebé nació prematuro con serias complicaciones de salud y sufrió tres paros cardíacos.