"Con un dolor enorme, con la sensación de que con ella se va un pedazo de cada uno de nosotros, y con el corazón hecho trizas, comunicamos que Mónica Bottega de Pontiroli partió a encontrarse con su amada Tati", publicaron.

Aunque todavía se desconocen los motivos exactos que provocaron su muerte, Mónica había sido recientemente trasplantada de un riñón que recibió de su marido, José Pontiroli.

Mónica fue una de las tantas madres que se puso al hombro la búsqueda de justicia tras el accidente del 22 de febrero de 2012. En 2017, cuando asistió a una misa para pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado, se encontró con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al darse cuenta de su presencia, Mónica se le acercó y le dijo: "Usted es una asesina, pide por la vida de Maldonado y nunca se hizo cargo de la masacre de 52 inocentes".

Embed El merecido homenaje a Mónica Bottega de sus compañeros de lucha. Argentina pierde a alguien muy valioso. pic.twitter.com/SA1aon1wBy — Juan José Campanella (@juancampanella) 13 de mayo de 2019

Embed Cuantos hdp q no se mueren nunca y gente hermosa como vos , buena con tanto amor...q la luchaste tanto tanto x vivir a pesar de todo lo q te paso y ahora esto ... son esos dias q no creo q exista dios!!!

T ❤ Moni !! — Matias Bagnato (@MatiBagnato) 12 de mayo de 2019

Embed Con mucho dolor despedimos hoy a una hermosa amiga y gran ejemplo de lucha..Monica Bottega mama de Tatiana Pontiroli victima de la Tragedia de Once.

Desde el observatorio de victimas acompañamos a su familia en este triste momento.

No nos olvidemos nunca que la CORRUPCIÓN MATA!! pic.twitter.com/4I0f6kSayB — Observatorio de Victimas de Delitos (@ODelitos) 12 de mayo de 2019

"Fui a la misa porque desde que le arrebataron la vida a mi hija, pienso que a nadie más le tiene que pasar eso. De repente, se arma un revuelo en la Iglesia y veo que empiezan a sacar fotos. Una señora me dice 'llegó Cristina Kirchner' y yo pensé que era todo por el intendente, pero no", confesó en ese entonces luego de contar sobre su disgusto en redes sociales.

"Empecé a pensar en la tragedia de Once. Caminé por el pasillo central y recordé las horas que busqué a mi hija. Me acerqué y la miré fijo. Le dije 'sos una asesina'. Ahí se acercaron guardaespaldas. Intentó agarrarme la mano y cuando yo le hablé bajó la mirada y se notó que estaba triste por mis palabras. Me fui llorando por tanta impotencia”, había agregado.