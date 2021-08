Murió en un accidente en el mar uno de los pioneros del surf en Argentina

"El mar no estaba gigante. Estaba en el agua. Entró una serie de olas, no grandes. Era el primer día que surfeaba, porque llevaba unos días sin hacerlo. Se subió a la ola, quedó algo pasado, en el labio, y ahí desapareció. No apareció por tres o cuatro olas. Lo sacaron del agua, le hicieron reanimación y la ambulancia llegó como 20 minutos después. Le hicieron todo, pero no lo pudieron revivir", explicó uno de los surfistas que lo acompañaba, según recogieron medios locales.

Se presume que Di Pace podría haber impactado con alguna roca o bien con su propia tabla y que eso lo dejara inconsciente. "Era muy buen nadador, surfista de olas grandes, guardavidas, evidentemente debe haber sufrido un golpe", explicó el marplatense Fernando Aguerre, presidente de la Asociación Internacional de Surf.

La noticia causó un impacto muy grande en el ambiente de un deporte que venía con muy buenas sensaciones en el último tiempo, luego de haber estado en el programa oficial de los Juegos Olímpicos por primera vez en Tokio 2020.

"Hoy es un día muy triste para toda la comunidad surfera de Mar del Plata y Argentina, se fue Carlitos Di Pace a otros mares en un día de surfing en México. Se fue surfeando que era lo que más lo apasiono en su vida. Gran persona, amigo, carismático, comprometió con la enseñanza del surf, y gran valor del surf nacional con una gran experiencia en todos los points del mundo, un groso!!! Le enviamos nuestro más sentido pésame a su familia. Gracias por todo Carlitos siempre vas a estar en nuestros corazones, te estaremos esperando para rendirte un gran homenaje brother", expresó la Asociación Argentina de Surf en su cuenta de Facebook.

DiPace-surf-01.jpg Carlos Di Pace era considerado un pionero del surf en la Argentina y un excelente nadador.

Carlos Di Pace era hermano menor de Santiago Di Pace, otra leyenda de esta disciplina en nuestro país, y también uno de los pioneros locales del stand up paddle, la variante del surf que permite remar parado sobre la tabla; también practicaba kitesurf y, cuando no estaba en un destino de mar, disfrutaba de subirse a una tabla de snowboard.