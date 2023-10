Murió una ex reina de la Vendimia tras una cirugía estética en Estados Unidos

Jaquelin Carrieri, quien esta semana cumplía 49 años y que había sido reina de la Vendimia en los ‘90, falleció "luego de haberse realizado una cirugía estética, en la que una complicación generó un coágulo que se llevó su vida”, según indicaron sus allegados.

La despedida en las redes sociales

Desde las redes sociales de "Reinas Vendimiales San Rafael Mendoza", Carrieri fue recordada como “una mujer dueña de un talento, siendo actriz de una de las obras que se desarrollaba en el teatro Roma hasta hace poco días”.

"La sanrafaelina murió en Los Ángeles, California, debido a un derrame que le habría ocasionado una operación estética”, agregó el comunicado de las ex soberanas vendimiales.

La noticia conmovió a amigos y a la comunidad de San Rafael, dado que se trataba de una conocida comerciante, actriz y ex reina de la Vendimia del departamento mendocino.

"Descansa en paz su majestad!", la despidieron desde la página de Facebook San Rafael Vendimia, recordando que "Jaquelin representó como reina al distrito de Punta del Agua y fue electa Virreina Departamental 1996. Durante años se encargó de vestir a nuestras Reinas Vendimiales con su boutique de moda".

Fue reina de la Vendimia en los '90 y había cumplido 49 años hace unos días.

Allí explicaron que Jaquelin fue dueña de una tienda de alta costura que en pandemia cerró sus puertas. “Fue la encargada de vestir a las reinas de San Rafael mandado cumplido por muchos años, haciendo lucir sus vestidos en la Vía blanca y Carrusel de Vendimia Nacional”.

"Todos los que tuvimos el placer de conocerte y compartir con vos en algún momento de nuestras vidas sabemos lo maravillosa persona que fuiste una mujer bella en todo sentido, siempre con tu sonrisa y tu glamour como te solía decir yo sinceramente tu partida me tomó de sorpresa incluso todavía no termino de creerlo, gracias mil gracias por haber llegado a mi vida y pintarla de tanta alegría y felicidad compartir con vos fue un placer y estaré eternamente agradecida que Dios te reciba en su gloria y no es un adiós sino un hasta pronto mi bella y querida Jaquelin Carrieri", fue uno de los tantos mensajes que comenzaron a circular por las redes sociales.

Su faceta como actriz de teatro

En su faceta de actriz formó parte del elenco teatral Odissea, por lo que sus compañeros publicaron en las redes innumerables muestras de cariño y sentido pesar.

Jaquelin era apasionada por el teatro y había participado en varias obras en el teatro Roma. En agosto de 2021, compartió en su perfil de Facebook unas palabras sobre lo que significaba para ella el arte escénico: "El teatro es maravilloso. Para el que es protagonista y para quien es espectador. El teatro es emoción, la bocanada de aire contenida, la piel erizada, la sensación de que la vida pasa entre nosotros. Para mí el teatro es una pasión".