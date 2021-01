Músico que hacía covers de Queen murió en accidente aéreo

Calgaro era guitarrista de la banda Dios salve a la reina considerada por la revista especializada Rolling Stone como la que llevó a cabo "el mejor show sobre Queen del mundo".

Cerca de las 15 del sábado, los propietarios del campo del municipio de Pérez llamaron a los bomberos de la zona al encontrar a la avioneta en el terreno.

0_0s_to_155_00_0s_Solo_de_Guitarra_de_Francisco_Ca.mp4 Tributo a Queen de Francisco Calgaro, con un solo de guitarra en México.

Según el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, "aparentemente se trataba de una aeronave liviana, a motor, que la piloteaba la víctima. Por lo que relatan, aparentemente se desplomó por alguna falla técnica. Vecinos de la zona contaban que se escuchó como una explosión y que vieron cómo caía la aeronave", indicó.

Corsalini confirmó que "lamentablemente la víctima es Facundo Calgaro" .

De acuerdo con la página web del grupo surgido en Rosario, "Dios salve a la reina realizó conciertos en Buenos Aires, Sao Paulo, México DF, Madrid, Barcelona y Liverpool, entre otras ciudades de América y Europa, destacándose el tributo de cantante Pablo Padín a Freddie Mercury y los impecables solos de guitarra de Calgaro, a la manera de Brian May.

En sus presentaciones se destacó la realizada en las Fiestas del Pilar, en Zaragoza, ante 250.000 personas.

Dios salve a la reina recorría toda la obra de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, Made in Heaven, editado después de la muerte de Freddie Mercury, en 1991, con la interpretación de los principales éxitos de la banda británica, como Bohemian Rhapsody, Love of my Life, We are the Champions y We will Rock You.