El joven de nombre Brian iba camino a la parada del colectivo tras acompañar a una amiga a su casa, cuando en inmediaciones al Museo Nacional de Bellas Artes fue interceptado por los sujetos a bordo de un auto VW Polo.

De acuerdo a lo relatado para el diario local La Mañana de Neuquén, dos se bajaron del coche y le exigieron su teléfono celular, pero al negarse comenzó la pesadilla: "Me dijeron ‘ah, así que no nos lo vas a dar’ y me metieron en el auto”.

Embed

Una vez adentro del rodado, comenzaron a pegarle golpes de puño en todo el cuerpo, pero uno de ellos lo roció con una pintura en aerosol y escuchó intentos por prender un encendedor para poder quemarlo.

“Sentí el ruido del encendedor y lo único que atiné fue a taparme la cara, nada más pensaba en por qué estaban haciendo eso”, expresó la víctima que logró zafarse de los captores y huir hasta la parada de un colectivo que lo llevó hasta su domicilio.

ADEMÁS:

Lo denunciaron falsamente por abusador y se suicidó

Brian integra la Organización Juvenil del Oeste (OJO) y fue allí mismo donde recibió ayuda psicológica para soportar semejante situación.

Gerónimo Lombardo, director de la ONG, aseguró que “fue una situación de abuso de poder y de homofobia”, al tiempo que recordó otro episodio similar que vivió el adolescente en 2017 tras salir de una discoteca.

“Dos veces ya le han pegado a la salida del boliche. Lo he acompañado por esta situación al Inadi, pero en su momento nos dijeron que no se podía hacer nada si no se identificaba al agresor”, manifestó Lombardo.