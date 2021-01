"No Llame": la telefonía móvil, al tope de las sanciones por incumplimiento

Es una práctica de marketing invasiva, porque llaman a cualquier usuario (que puede estar trabajando, disfrutando de una conversación o hasta internado en un hospital) para ofrecerle cambiar de compañía o, supuestamente, mejorarle el plan, sin que este usuario haya solicitado nada. Por eso se ha creado el servicio "No Llame", donde el titular de la línea puede solicitar no recibir este tipo de llamados. Pero las empresas no cumplen.

El podio de las empresas más sancionadas el año paso por incumplir con la Ley 26.951 de Registro Nacional No Llame fue encabezado por Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar); seguida por Telecom Argentina S.A. (Personal), AMX Argentina S.A. (Claro) y DIRECTV Argentina S.A.

Las sanciones impuestas a las compañías en 2020 alcanzaron un monto de 78 millones de pesos.

No Llame

Este registro reúne los números telefónicos de las personas que no quieren recibir llamadas publicitarias o de marketing telefónico. Por tal motivo, las empresas de publicidad y marketing telefónico, antes de ofrecer bienes o servicios, están obligadas a consultar a él antes de hacer la operación.

El titular de una línea de teléfono fija o móvil puede registrarla simplemente con su número de DNI y trámite, que aparece en la parte inferior del DNI tarjeta.

